Jornal dá como certa saída de Ancelotti do Real e diz que técnico pode acertar com a seleção

A novela Carlo Ancelotti continua. Na edição desta quinta-feira do jornal Marca, de Madri, o periódico diz haver um entendimento entre o técnico e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, de que cada um irá seguir seu lado após o fim de LaLiga, onde o clube merengue está a quatro pontos do arquirrival Barcelona restando cinco rodadas para o fim - os dois times se enfrentam no próximo domingo.

O treinador italiano Carlo Ancelotti tem contrato com o gigante espanhol até o meio de 2026, mas o vínculo seria encerrado após o encerramento do Campeonato Espanhol nesta temporada.

Apesar de a CBF ter desistido da contratação do italiano, segundo apurou o colunista do Estadão Marcel Rizzo, e voltado novamente a mirar Jorge Jesus, o jornal espanhol ainda crê em um possível acerto entre seleção brasileira e Ancelotti.

"Se o Brasil ainda espera por Ancelotti, o clube merengue também se movimenta e já está de olho no possível substituto, que é ninguém menos que Xabi Alonso", diz o jornal. "Carlo Ancelotti não rompeu com o Brasil. O que ele fez foi não assinar nenhum compromisso enquanto o que ele tem com o Real Madrid estiver em vigor. Tudo ainda está aberto", completa.

Um dos empecilhos para antecipar o fim do contrato com o Real Madrid seria porque o italiano estaria exigindo valores a receber para rompes antecipadamente, algo que Florentino não está disposto a ceder. Porém, tal versão é negada pelo Marca.

O Campeonato Espanhol termina no dia 24 de maio, e a ideia da CBF é que o italiano se apresente dois dias depois para convocar a seleção para os duelos contra Equador (5/6) e Paraguai (10/6) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.