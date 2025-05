João Paulo recebe sondagens da Série A e avalia sair do Santos após 14 anos

O goleiro João Paulo recebeu sondagens recentes de Cruzeiro e Fluminense e cogita deixar o Santos.

O que aconteceu

João Paulo entende o bom momento de Gabriel Brazão, mas está naturalmente incomodado com o status de reserva. Ele atuou apenas uma vez neste ano.

Esse cenário faz o goleiro pensar em sair do Santos após 14 anos. Ele chegou na base do Peixe em 2011.

João recebeu sondagens recentes do Cruzeiro e do Fluminense. Na Raposa, a ideia seria brigar por espaço com Cássio. No Tricolor, o plano é aguardar a aposentadoria de Fábio, provavelmente no fim deste ano.

O goleiro santista não descarta essas alternativas, porém, prioriza uma saída para o exterior. Aos 29 anos, ele é muito identificado com o Peixe.

O Santos monitora essa situação e aguarda pela decisão de João Paulo. Se o caminho for a saída, o Peixe quer uma boa compensação financeira ou uma troca com algum jogador importante.

O contrato de João Paulo com o Santos vai até dezembro de 2027. Mesmo sem atuar, ele é uma das lideranças do elenco.