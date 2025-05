Jhon Arias, do Fluminense, é o jogador com mais passes decisivos entre os jogadores da Série A

Em boa fase no Fluminense, o meia Jhon Arias é o destaque na criação de jogadas nesta temporada. Entre todos os atletas do Campeonato Brasileiro, o colombiano é quem mais deu passes decisivos.

Com 65 passes decisivos em 20 partidas, Arias tem grande vantagem na liderança da estatística, segundo os dados do Sofascore. O colombiano é seguido por Alan Patrick, do Internacional, com 52, e Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, com 51.

No entanto, apesar de criar várias chances com os passes decisivos, Arias tem apenas oito assistências na temporada.

Mais passes decisivos entre jogadores da Série A em 2025: 65 - ?? Jhon Arias (20 jogos)

[???????-]

52 - ?? Alan Patrick (17 jogos)

51 - ?? Gustavo Scarpa (20 jogos)

44 - ?? Estêvão (23 jogos)

43 - ?? Lucas Lima (20 jogos) ?? pic.twitter.com/tQ1at1Lhee ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 30, 2025

Desde 2021 no Fluminense, Arias se estabeleceu como um dos melhores criadores de jogada no futebol brasileiro. O meia soma 46 gols e 50 assistências em seus 215 jogos pelo Tricolor Carioca. Além disso, foi peça fundamental para os títulos da Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana 2024.

Após início de temporada conturbado, o Fluminense está reagindo. Sob o comando de Renato Gaúcho, a equipe faz um bom início de Campeonato Brasileiro, na quinta posição, com dez pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

O Fluminense volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Sport, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.