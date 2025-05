Internacional faz trabalho técnico-tático e segue preparação para enfrentar o Corinthians

O Internacional treinou mais uma vez nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante. A equipe colorada seguiu a preparação para o duelo contra o Corinthians, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após atividades físicas na academia, o elenco seguiu para o gramado, onde a comissão técnica de Roger Machado comandou trabalhos técnicos e táticos.

Para o duelo, o treinador tem uma vasta lista de desfalques, começando pelo atacante Vitinho, que sofreu lesão no segundo dedo da mão esquerda. No ataque, Borré, Carbonero e Lucca também desfalcam o Inter. Diego Rosa, Rochet, Bruno Gomes e Mercado completam a relação de baixas.

Preparação intensificada! ?? Equipe faz o penúltimo treino antes do duelo com o Corinthians. pic.twitter.com/e2GoF16YEi ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 1, 2025

Uma provável escalação do Inter tem: Anthoni; Nathan, Vitão, Zé Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Fernando, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

O Internacional chega para a partida após vencer o Maracanã por 1 a 0, no Beira-Rio, na última terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe ocupa a sexta posição, com nove pontos.

O elenco colorado ainda tem mais um dia para se preparar para o duelo. A equipe encerra a preparação na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Parque Gigante, antes da viagem a São Paulo. O jogo acontece no sábado, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).