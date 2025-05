Herói do Santos, Brazão ressalta confiança em Cleber Xavier e celebra pênalti defendido

Nesta quinta-feira, o Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota. O arqueiro santista demonstrou confiança no trabalho do técnico recém-contratado Cleber Xavier, que fez sua estreia.

"É um trabalho que está no começo, mas a gente tem que começar a vencer. Principalmente na Vila Belmiro, com o apoio do nosso torcedor, a gente precisa voltar a vencer, precisa voltar a ganhar. A gente sabe que é uma comissão muito qualificada e a gente vai trabalhar forte para isso acontecer o mais rápido possível", iniciou Gabriel Brazão ao Prime Video.

O goleiro santista lamentou o resultado, mas destacou confiaça na classificação. Brazão elogiou o treinador de goleiros que o ajudou a defender a cobrança no apagar das luzes da Vila Belmiro.

"Primeiro, eu quero glorificar o nome de Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus por ter me capacitado. Agradeço ao Rogério Maia, que é nosso treinador de goleiro, que está ali com a gente também, nos ajudando. Todos os goleiros ali no treinamento. Não era o resultado que gostaríamos, mas temos mais 90 minutos. Vamos lá para classificar em música dessa vitória", afirmou.

"Agora é trabalhar, que domingo já temos mais um grande jogo contra a forte equipe do Grêmio. É um trabalho que está no começo, mas estamos ouvindo os protestos", completou Brazão enquanto ouvia vaias da torcida do Santos em direção ao elenco após o apito final.

Com o resultado, o Peixe precisa vencer o jogo da volta para seguir para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Enquanto isso, o Santos volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time visita o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada. Já o CRB recebe o Cuiabá na terça-feira, às 19h30, pela sexta rodada da Série B.