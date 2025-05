Gustavo Henrique será submetido a cirurgia de hérnia e vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou um novo problema para a sequência da temporada de 2025. Nesta quinta-feira, o clube informou que o zagueiro Gustavo Henrique, ausência na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, será submetido a cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal.

De acordo com a nota publicada pelo Timão, o jogador vinha reclamando de dores na região desde a reta final do Campeonato Paulista. A piora do quadro levou à necessidade do procedimento cirúrgico. O Corinthians não divulgou o prazo de recuperação.

O zagueiro Gustavo Henrique passará por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira (02) para tratamento de uma hérnia inguinal. O defensor do Timão jogou a reta final do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão com dores e seguiu tratando diariamente com o departamento... ? Corinthians (@Corinthians) May 1, 2025

Gustavo Henrique foi preservado do jogo contra o Novorizontino, nesta quarta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. No treinamento da última terça, o atleta realizou um trabalho de controle de carga e sequer foi relacionado para a partida.

A baixa do zagueiro é uma grande dor de cabeça para o novo treinador da equipe, Dorival Júnior. Gustavo Henrique vinha sendo titular e um dos nomes mais confiáveis do setor defensivo do Timão.

Sem ele, o técnico precisará trabalhar com o que tem à disposição. No momento, o elenco alvinegro conta com quatro opções para a posição: Félix Torres, André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca, todos contestados pela torcida.

O Corinthians volta a campo já neste sábado para medir forças com o Internacional, pela sétima rodada do Brasileirão. O duelo está agendado para as 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.