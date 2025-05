Corinthians: G. Henrique passará por cirurgia e vira desfalque por um mês

O Corinthians informou nesta quinta-feira (1) que o zagueiro Gustavo Henrique passará por uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal. O procedimento será realizado amanhã.

O que aconteceu

O zagueiro ficará fora de combate por um mês. A expectativa é que o jogador volte aos treinos com o restante dos companheiros no início de junho.

A cirurgia é resultado de uma piora do quadro do defensor alvinegro. Gustavo Henrique não foi relacionado para o jogo de ontem, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

O zagueiro jogou a reta final do Paulistão e o início do Brasileirão com dores. Ele foi tratado diariamente pelo departamento médico alvinegro.

Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até o final deste ano, mas o Timão já sinalizou o interesse de renovar o vínculo. É esperado que a diretoria alvinegra e o estafe do atleta se reúnam em breve.

Contratado em janeiro de 2024, o defensor atuou em 46 partidas pelo alvinegro e marcou dois gols. Ele tem multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o exterior.

O técnico Dorival Jr conta com outros quatro zagueiros no elenco: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro.