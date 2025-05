Gabriel Bortoleto revela ansiedade para "desvendar" circuito de Miami

O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto volta às pistas neste fim de semana para disputar a sexta etapa da temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Dessa vez, os desafios serão no circuito de rua de Miami, nos Estados Unidos. Representando a Stake F1 Team | Kick Sauber, Bortoleto enfrentará mais uma pista inédita em seu ano de estreia na categoria máxima do automobilismo mundial.

Esta será a primeira vez que o piloto de 20 anos vai acelerar no exigente traçado urbano montado ao redor do Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins, da NFL. Com 5.412 metros de extensão, o circuito é conhecido por suas altas velocidades, trechos técnicos e pela impressionante infraestrutura que transforma o complexo esportivo em um verdadeiro palco da Fórmula 1.

"Miami é uma pista que nunca tive a oportunidade de correr. Estou muito ansioso para desvendar todos os seus segredos. Sempre acompanhei as corridas daqui pela TV e, realmente, parece impressionante a infraestrutura. Passei muito tempo no simulador depois de Jeddah para entender cada detalhe do circuito e agora estou pronto para encarar a pista de frente. Ainda há muito o que aprender durante as sessões e, infelizmente, só teremos um treino livre para colocar tudo em prática no quali da Sprint Race. Me sinto preparado para entregar o meu máximo nesse fim de semana. Vamos para cima", declarou Bortoleto, confiante.

A Pirelli, fornecedora oficial de pneus da F1, levará para Miami os compostos da gama mais macia da temporada: C3, C4 e C5, o que promete adicionar ainda mais emoção às estratégias de corrida.

A programação da etapa será no formato de fim de semana com corrida Sprint. A sexta-feira terá treino livre e classificação para a Sprint Race, o sábado será marcado pela Sprint Race e pela classificação para o GP principal, e o domingo será reservado para a corrida principal. No Brasil, os fãs poderão acompanhar as atividades de sexta-feira pelo canal BandSports, enquanto a Band exibirá as atividades de sábado e domingo em TV aberta.

Com o foco em evolução constante e forte adaptação ao calendário mais desafiador do automobilismo mundial, Gabriel Bortoleto segue conquistando espaço e respeito no grid da Fórmula 1. A etapa de Miami será mais um passo importante em sua trajetória promissora.