Franca varre o Pato Basquete e avança às quartas de final da NBB

O Franca venceu o Pato Basquete por 101 a 82 nesta quinta-feira, no Ginásio do Pedrocão, e fechou em 3 a 0 a série melhor de cinco das oitavas de final do NBB. Com o resultado, a equipe do interior paulista avançou à próxima fase da competição.

Nas quartas de final, o atual tricampeão do NBB enfrentará o vencedor da série entre Pinheiros e Unifacisa. O confronto está empatado por 2 a 2.

PARTIU QUARTAS ??? Sesi Franca conquista a vitória e fecha 3 a 0 na série!!! Agora é foco nas quartas de final VAMOSSSSS ? pic.twitter.com/xDZhIW3Ov3 ? Sesi Franca Basquete (@FrancaBasquete) May 2, 2025

O jogo

O primeiro quarto foi muito equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No entanto, o Franca conseguiu se sobressair e fechou a parcial em 31 a 24.

A equipe visitante voltou melhor para o segundo quarto. Com boa atuação de Nate Barnes, o Pato Basquete foi para o intervalo perdendo por apenas quatro pontos (55 a 51).

Já no terceiro quarto, Lucas Dias, com oito pontos, comandou o ataque da equipe francana. Os mandantes abriram ótima vantagem e fecharam em 75 a 62.

O Franca seguiu soberano no último quarto. Apesar de uma reação do Pato nos minutos iniciais, a equipe paranaense não conseguiu conter o ataque dos mandantes, que seguiu distribuindo os pontos. No final, o Franca triunfou por 101 e 82 e varreu a série contra o Pato Basquete.

Confira outros resultados desta quinta-feira pelo NBB:

Minas 76 x 57 Mogi (Minas fechou a série em 3 a 0)



Unifacisa 86 x 79 Pinheiros (Série empatada em 2 a 2)