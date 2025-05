Fluminense intensifica preparação para duelo contra o Sport pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Fluminense intensificou a preparação para encarar o Sport, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

A última vez que a equipe comandada por Renato Gaúcho entrou em campo foi na terça-feira (26), quando venceu a Aparecidense pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto com o Sport, Renato deve voltar a utilizar algumas peças, entre elas Agustín Canobbio, poupado diante da Aparecidense. O atacante não saiu do banco de reservas e deu lugar para Keno, autor do gol da vitória do tricolor carioca.

O lateral Gabriel Fuentes, recuperado de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda, deve novamente estar entre os titulares.

O Fluminense se encontra em quinto lugar no Brasileirão, com dez pontos conquistados. Até aqui são três vitórias, um empate e duas derrotas.