Estádio de jogo do Fla dobra capacidade com obra emergencial e laudo tardio

Com o dobro do limite de público habitual, maquiado às pressas com obras emergenciais e um laudo de liberação emitido depois do início da venda dos ingressos, o estádio Castelão, em São Luís, irá receber Flamengo x Botafogo-PB hoje, pela Copa do Brasil.

De 20 mil para 39,6 mil

A corrida do ouro que a presença do time carioca causa fez com que a SAF do Botafogo-PB iniciasse a venda de ingressos com o dobro do limite habitual do estádio, sem qualquer laudo técnico autorizando a mudança — o mando de campo foi vendido pelo clube para realizar o duelo no Maranhão.

Exatos 39.622 lugares começaram a ser comercializados pelo mandante desde o último dia 23 de abril. No entanto, até esse momento, os jogos no local tinham o limite de 20 mil torcedores. Documentos obtidos pela reportagem mostram que um conjunto de soluções provisórias e gambiarras de última hora estão sustentando a ambição que multiplicou a lotação.

O último laudo atestando a capacidade do estádio, emitido pelo Corpo de bombeiros local, tinha sido protocolado na CBF em 10 de dezembro de 2024 e com a autorização para 20 mil espectadores. Atropelado pelo início das vendas de ingressos no dia 23 para quase 40 mil lugares, foi substituído por um laudo no dia seguinte, 24 de abril, também de autoria do Corpo de bombeiros.

Contratado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura por R$ 9 mil, um laudo técnico privado e entregue na segunda-feira aponta graves problemas estruturais no estádio, principalmente no setor 1, mas, ao fim, afirma que inclusive "o setor 1, interditado no laudo anterior, está sofrendo a devida intervenção emergencial e poderá ser liberado após a conclusão dos serviços".

Documento aponta problemas no Castelão, estádio em São Luís (MA) Imagem: Reprodução

A "devida intervenção emergencial" começou no dia 25 e estava prevista para terminar hoje, véspera da partida, com reforço das estruturas. Na peça, está descrito ser um laudo provisório, com validade de três meses.

Liberação de um lado, preocupação de outro

As mais diversas patologias estão enumeradas e evidenciadas em fotos, que apontam, de acordo com o laudo, danos estruturais graves, como colapso parcial de vigas, corrosão avançada com perda de seção das armaduras e erosão nas fundações devido a infiltrações. Especialmente no setor 1, com correção utilizando argamassa de alta resistência e instalação de uma viga metálica de travamento para aumentar a capacidade dos pilares.

Documento aponta problemas no Castelão, estádio em São Luís (MA) Imagem: Reprodução

Com base no relatório privado, o Corpo de bombeiros emitiu novo relatório ontem, às 8h40, atestando a liberação.

"A revisão da capacidade de público do Estádio Castelão foi realizada com total embasamento técnico e legal, seguindo as normas vigentes, alcançando a capacidade máxima de projeto de 39.622 pessoas sem comprometer a segurança da infraestrutura. As ações corretivas e preventivas executadas em sistemas estruturais foram avaliadas por profissionais especializados. A comercialização de ingressos deve ser realizada dentro dos parâmetros definidos no laudo técnico e sob a responsabilidade dos organizadores do evento", assegurando que "a alteração na capacidade de público do Estádio Castelão foi conduzida de forma técnica e legalmente fundamentada, com a implementação de ações corretivas e preventivas que garantiram a segurança estrutural". Assinando que "o estádio está em condições de suportar sua capacidade de projeto sem comprometer a segurança do público".

Um documento da CBF anexado ao processo utiliza termos fortes para questionar o aumento de público. Citando um "quadro de incertezas", "um olhar mais atento a segurança da partida" e falando em "estranheza".

"Tal informação entra em conflito direto com o novo laudo protocolado hoje na CBF, 24 de abril de 2025, com vistoria realizada pela mesma autoridade, expedido também nesta data, permitindo, agora, 39.622 pessoas como capacidade de público do Estádio Castelão, o que certamente causou grande estranheza por esta entidade".

A segurança dos envolvidos também é lembrada. "A CBF, através dos Diretores que abaixo subscrevem, manifesta sua profunda preocupação com a existência de informações repentinamente modificadas, emitidas por órgãos públicos estaduais, uma vez que tal cenário compromete não apenas o planejamento logístico e operacional do evento, mas também a segurança de atletas, torcedores, profissionais envolvidos e da população em geral".

O diretor de competições Júlio Avellar e do jurídico André Mattos assinam o documento e solicitam "providências e atenção" em texto dirigido ao comandante geral do Corpo de bombeiros militar do estado do Maranhão, coronel Célio Roberto Pinto de Araújo.

Envolvido em mistério desde que o mando de campo foi transferido pela SAF Botafogo-PB de João Pessoa para São Luís, os organizadores do jogo e compradores não estão mencionados. No entanto, a CBF cita a SAF Botafogo-PB como responsável pela venda de ingressos.

O lado dos envolvidos

A reportagem enviou pedidos de respostas e comentários para todos os envolvidos: Federação Maranhense de Futebol, para a SAF Botafogo-PB diretamente para o CEO, Alexandre Gallo, Flamengo, para a superintendência do estádio e para o governador do Maranhão.

Apenas o governo estadual respondeu, através da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel):

"O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), informa que todas as exigências legais e normativas relacionadas à segurança e à utilização do Estádio Governador João Castelo para a partida entre Botafogo da Paraíba e Flamengo, marcada para o dia 1º de maio do corrente ano, foram devidamente atendidas. Os laudos referentes à capacidade máxima do estádio foram atualizados após intervenções realizadas ao longo dos anos de 2024 e 2025, ampliando a capacidade de 20 mil para 39.622 pessoas. Essa atualização está em conformidade com a quantidade de ingressos disponibilizados para o evento. Ressaltamos que todas as medidas e adequações foram implementadas conforme os parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos os usuários."