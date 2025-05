Filipe Luís enaltece Joshua no Fla: 'Como se tivéssemos contratado jogador'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís viveu uma noite especial em São Luís (MA). O treinador viu seu pupilo dos tempos de base garantir a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB logo em sua estreia como profissional.

O vê na posição de Arrascaeta

Filipe Luís foi técnico de Joshua no sub-17 rubro-negro. Na ocasião, o ex-lateral foi campeão carioca e conquistou seu primeiro título como treinador tendo o meia como seu camisa 10.

Emoção com o gol: "Joshua foi meu camisa 10 no sub-17. Eu me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que, como treinador, poucas coisas que você fizer vão te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase que no segundo toque na bola fazer o 1 a 0. Isso me deixa extremamente feliz. O que vivi hoje com ele me deixou realmente muito emocionado".

O vê na posição de Arrascaeta: "O menino é muito especial. No meu primeiro título da carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem, é um menino que joga na mesma posição do Arrascaeta. Na área é um cara que decide muito bem, as decisões dele sempre são muito assertivas na área, tem uma visão de jogo muito boa".

Reforço caseiro?: "Além do carinho que tenho por ele, é um menino que entra com brilho. Os jogadores amam ele, encaixou muito bem no grupo. Sinto como se tivéssemos contratado um jogador. É um menino de 17 anos que entra sem medo, desse jeito muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado".

O que mais ele falou?

Brilho apagado: "Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou colocar a bola na rede. Hoje foi um daqueles dias em que o brilho na frente do goleiro estava apagado, mas é continuar trabalhando e insistindo para evoluir neste aspecto. Os jogadores se cobram muito e ficam doloridos quando perdem oportunidades de fazer o que é mais bonito no futebol. Quando eles não fazem gols, eu sei que ficam sentidos. Todos do ataque tiveram chances e, no final, só quem fez foi o menino da base".

Logística foi um desastre: "O que me deixou triste foi a nossa logística, que foi um desastre. Chegamos tarde, depois da falta de organização com essa parte dos torcedores. Nos levou quase uma hora para a gente chegar no nosso quarto, então isso foi um quesito que nós temos que melhorar, nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente aonde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa feliz, o que me representa como treinador e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor e a nossa equipe".

Jorginho vem?: "Jorginho é jogador do Arsenal. Não posso falar sobre jogadores que não são do Flamengo. Grande jogador, grande respeito por ele. Bom que o Flamengo esteja olhando para este tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco. Mas no momento não sei, não".