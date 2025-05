Ferrari vai adotar a cor azul em pintura especial para a disputa do GP de Miami de F-1

A Ferrari anunciou que vai utilizar uma pintura especial em seu carro para a disputa do GP de Miami de Fórmula 1, que acontece neste domingo. O novo design para a prova vai ter uma novidade. A cor azul vai fazer parte do novo visual ( na parte traseira) que terá ainda o branco e a tradicional cor vermelha, que continua predominante.

A iniciativa está sendo feita para marcar o primeiro ano da parceria da escuderia com a HP. Além do carro, a novidade também vai alcançar o visual dos pilotos. Lewis Hamilton e Charles Leclerc vão utilizar macacões predominantemente em azul e branco.

"Tudo começou a um ano no Grande Prêmio de Miami e, desde então, vimos como estamos alinhados no diz que respeito à importância das pessoas para impulsionar a inovação, buscar excelência e ultrapassar limites", afirmou Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, ao comentar a sintonia da equipe com a HP.

Em meio a essa promoção de pintar o carro para o GP que acontece nos Estados Unidos, a equipe corre contra o tempo para melhorar a sua situação na classificação. No Mundial de Construtores, o time italiano aparece apenas em quarto lugar com 78 pontos. A McLaren lidera de forma isolada com 188 seguida pela Mercedes (111) e com a Red Bull na terceira posição (89).

Entre os pilotos, Charles Leclerc é o quinto com 47 pontos. Em seu primeiro ano na equipe, Lewis Hamilton soma 31 e figura como sétimo colocado. Nesta corrida, os dois pilotos da McLaren aparecem nos dois primeiros postos. Oscar Piastri tem 99 pontos enquanto seu companheiro de equipe, Lando Norris, tem dez a menos.