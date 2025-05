Felipe rechaça reintegrar Capasso no Vasco: 'Você gosta dele. Eu não gosto'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico interino do Vasco, Felipe Loureiro, adotou o modo "sincerão" para analisar a situação do zagueiro argentino Manuel Capasso. Após o empate em 1 a 1 com o Operário, pela Copa do Brasil, ele foi categórico em afirmar que não pretende reintegrar o defensor e que não gosta de seu futebol.

O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair. São escolhas. Se você (jornalista) gosta do Capasso, não tem problema nenhum, mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade de sair e não quis sair. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar, mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você (repórter) gosta dele. Eu não gosto

Felipe Loureiro, técnico interino do Vasco

Capasso recusou propostas

Capasso sempre foi tratado como carta fora do barulho desde que retornou de empréstimo do Olímpia (PAR), em janeiro. No início, o zagueiro chegou a treinar com o elenco principal, mas agora tem feito atividades em horários alternativos.

Com contrato até o fim da temporada, o argentino recusou propostas de outros clubes mesmo com o Vasco afirmando ao jogador que ele não seria aproveitado.

Ele não quis sair, ele tem contrato. Apareceram três, quatro propostas, o jogador não quis, é um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você (jornalista) gostando ou não, tem que aceitar que são decisões. Falar é muito fácil. Fazer futebol é difícil

Felipe Loureiro, técnico interino do Vasco

Pouco tempo depois da declaração de Felipe, Capasso postou uma foto enigmática em seu Instagram. Na imagem, ele segura o troféu de campeão paraguaio conquistado na temporada passada pelo Olímpia. Muitos torcedores entenderam que foi uma ironia ao interino.