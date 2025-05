"Falta impor respeito", diz Mano Menezes sobre o Grêmio após derrota para o CSA

O Grêmio sofreu uma virada para o CSA e terminou derrotado por 3 a 2, na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O treinador Mano Menezes, contratado no dia 21 de abril após a demissão de Gustavo Quinteros, apontou as principais falhas e deficiências do time.

Fim de jogo: CSA 3×2 #Grêmio

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Santos, domingo, na Arena, pelo #Brasileirão2025. ?? #CSAxGRE pic.twitter.com/t6YXYk5fUj ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 1, 2025

"Um jogo que temos capacidade de virar em casa, mas penso que poderíamos ter encaminhado uma situação melhor para o meu primeiro jogo como mandante no comando do Grêmio, contra o Santos, no final de semana. Hoje perdemos uma grande oportunidade de fazer melhor e de fechar um jogo que, naquele momento, se encaminhava para ser uma vitória bem importante", disse Mano Menezes.

O treinador também comentou as dificuldades da equipe em lidar com a pressão adversária e construir seu jogo.

"Nós temos um grupo com qualidade para fazer melhor. Sofremos uma pressão muito maior nos jogos anteriores. Temos que ter a capacidade de nos sustentar nos momentos mais difíceis, assim como todas as equipes fazem. E para isso precisamos de mais calma nos posicionamentos, temos que melhorar a criação de jogadas e impor aos adversários um respeito maior e não sofrer pressão na última linha", completou.

O Grêmio está há seis jogos sem vencer, ocupando atualmente a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos e sem triunfos na competição. A próxima partida da equipe será contra o Santos, em Porto Alegre, neste domingo, às 16h (de Brasília).