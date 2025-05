Ex-técnico da Espanha, Lopetegui é o novo comandante do Catar

Julen Lopetegui, ex-técnico da seleção espanhola de futebol, foi confirmado nesta quinta-feira como o novo técnico da seleção do Catar.

O treinador de 58 anos assume a vaga de Luis García, que comandava a seleção anfitriã da Copa do Mundo de 2022 interinamente desde dezembro.

"Estamos empolgados para embarcar nesta nova jornada juntos", destacou o comunicado nas redes sociais da Federação do Catar sobre o acerto.

Lopetegui terá a missão de liderar os catarianos rumo à Copa do Mundo de 2026, após atuações contestáveis até o momento.

Nas Eliminatórias asiáticas, o Catar ocupa o quarto lugar do grupo A, com três vitórias, um empate e quatro derrotas. Apenas os dois melhores da chave conseguem a vaga direta para o Mundial. As seleções que ficarem em terceiro e quarto partem para uma repescagem.

Se encerrar essa fase abaixo do quarto lugar, o Catar verá o fim das chances de ir para o Mundial. O próximo duelo do país será no dia 5 de junho contra o Irã, líder do grupo.