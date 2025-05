Ex-Fluminense, Alexsander comenta final da Champions da Ásia pelo Al Ahli

Um ex-jogador do Fluminense estará presente na decisão da Champions League da Ásia. No sábado, pelo Al Ahli, Alexsander disputará sua primeira final na Arábia Saudita. No King Abdullah Sports City, em Jedá, a equipe do meio-campo enfrentará o Kawasaki Frontale, do Japão.

Na terça-feira (29), o Al Ahli venceu o rival Al Hilal, por 3 a 1, e garantiu vaga na decisão. Alexsander esteve em campo em seis das 12 partidas de sua equipe na competição continental - 11 vitórias e um empate.

"É um momento muito especial. Fizemos uma campanha muito consistente, com uma regularidade que nos garantiu na decisão. A festa na semifinal foi um momento gratificante, os torcedores passaram uma energia muito positiva, mas depois já começamos a pensar e trabalhar para a final, pois sabemos que do outro lado tem um adversário muito difícil. Vamos em busca desse título para fazer história", comentou Alexsander.

Aos 21 anos, a cria de Xerém volta a disputar um título continental após pouco mais de um ano. Em novembro de 2023, pelo Fluminense, sagrou-se campeão da Libertadores, com vitória sobre o Boca Juniors.

"Com certeza é o título mais importante da minha carreira. Foi um momento marcante, que ficará para sempre na minha memória e na história do Fluminense. Poder viver tudo isso novamente, em tão pouco tempo e ainda muito jovem, é algo que me motiva a seguir fazendo o meu melhor e sempre buscando os objetivos na minha carreira", completou o meio-campo.

Alexsander disputa sua primeira temporada na Arábia Saudita. Em agosto do ano passado, em uma das maiores vendas da história do Fluminense, foi negociado com o Al Alhi. Na Liga Árabe, faltando cinco rodadas para o término da competição, a equipe do meio-campo ocupa a quarta posição, a dez pontos do líder Al Ittihad. O próximo compromisso nesta competição acontece no dia 7, diante do Al Taawoun.