Hoje no Botafogo-PB, ex-Fla foi salvo por Vini Jr. e abriu espaço a Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um velho conhecido do torcedor rubro-negro enfrentará o Flamengo hoje, pelo Botafogo-PB, às 20h, pela terceira fase da Copa do Brasil: Henrique Dourado, atacante que teve uma passagem curta, mas com momentos pessoais marcantes com Vinícius Júnior e Gabigol.

'Ceifou' com Gabigol e foi ajudado por Vini Jr.

A passagem de Henrique Dourado pelo Flamengo foi curta, entre 2018 e 2019. No clube, fez 15 gols em 43 jogos e conquistou apenas uma Florida Cup e uma Taça Guanabara, mas viu de perto o astro do Real Madrid surgir e abriu caminho para Gabriel Barbosa fazer história.

Com Vini Jr. possui uma espécie de "dívida de gratidão". Na Libertadores de 2018, o Rubro-Negro enfrentou o Emelec, no Equador, pela fase de grupos. Na ocasião, o atacante perdeu chances bastante claras, virou meme e a equipe sofreu o 1 a 0 no placar. Foi quando a joia, então com 17 anos, entrou para fazer sua estreia na competição e fez os dois gols da virada, em jogo marcado por sua comemoração, onde colocou os óculos escuros atirados em campo pelos torcedores equatorianos.

Já em relação a Gabigol a parceria durou pouco, apenas quatro jogos, mas foi uma espécie de passagem de bastão. Em sua estreia, por exemplo, Gabriel Barbosa presenciou Dourado fazer um golaço de bicicleta no empate com o Resende, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, comemoraram juntos e fizeram a tradicional celebração do companheiro, a "ceifada": "Foi uma honra ceifar com você", postou Gabigol, na época, em seu Instagram.

Se transferiu para China e perdeu ano histórico do Fla

Gabigol "ceifa" com Henrique Dourado em comemoração de gol no Flamengo Imagem: Alexandre Vidal / Flamengo

Henrique Dourado viveu apenas o início daquele que se tornaria um dos anos mais marcantes da história do Flamengo. O atacante foi vendido no dia 25 de fevereiro de 2019 para o Henan Jianye, da China, por cerca de R$ 22 milhões.

Sua saída fez com que Gabigol assumisse, de fato, a função de camisa 9 do Flamengo. Até então, ele estava sendo utilizado mais pelos lados do campo.

Com a transferência, o Ceifador não sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileiro daquele ano com o Rubro-Negro. Apesar disso, o atacante garante que não se arrependeu, já que o negócio foi financeiramente bom para o atleta.

Já me falaram que saí no ano em que o Flamengo ganhou tudo. Fiquei feliz porque cada um tem uma trajetória na vida. Não tenho arrependimento por ter saído. Se eu tivesse algum arrependimento, não estaria feliz comigo. Tudo ocorreu da forma que deveria acontecer. Foi uma honra ter vestido a camisa do Flamengo. Foi algo que daqui um ou dois anos não teria a chance de chegar outra proposta como chegou. O tempo passaria e perderia a oportunidade. Eu saí em comum acordo com o Flamengo, que topou me negociar. Não foi só uma escolha minha.

Henrique Dourado, à Espn, em 2021

Dourado sobre o Fla: 'Deixei grandes amigos lá'

Henrique Dourado durante treino do Botafogo-PB para enfrentar o Flamengo Imagem: X / @BotafogoPB

Para Henrique Dourado, o reencontro com o Flamengo é especial, apesar de não ser uma novidade. Ao longo da carreira, ele já enfrentou o Rubro-Negro 16 vezes e fez quatro gols, todos antes de chegar ao clube. Foram dois pelo Fluminense e dois pelo Palmeiras.

O atacante de 35 anos avalia o duelo pela Copa do Brasil como "muito difícil", e lembra com carinho do Fla: