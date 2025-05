Escalações: Flamengo poupa titulares e aposta na base contra Botafogo-PB

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo poupou muitos titulares e irá a campo com o time misto contra o Botafogo-PB, hoje, às 20h, no Castelão, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O técnico Filipe Luís apostou em alguns pratas-da-casa. Começam jogando o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro João Victor e o volante Evertton Araújo.

Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Erick Pulgar, Gerson e Everton Cebolinha iniciam no banco. Já Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi sequer viajaram para São Luís.

O Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha, Wesley, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Luiz Araújo; Michael, Plata e Bruno Henrique.

Já o Botafogo-PB tem como principal atração o atacante Henrique Dourado. O Ceifador já defendeu o Flamengo entre 2018 e 2019 e também tem passagens por Palmeiras e Fluminense.