Escalação do São Paulo: Lucas, Alan Franco e Ferreira treinam e podem ser reforços contra o Fortaleza

O São Paulo está pronto para a partida contra o Fortaleza. Na manhã desta quinta-feira, com o zagueiro Alan Franco em campo, o elenco tricolor encerrou a preparação para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Alan Franco precisou ser substituído na vitória sobre o Náutico, na última terça-feira, por conta de dores. O defensor passou por exames na última quarta-feira e não teve constatada nenhuma lesão óssea, apenas um trauma no pé esquerdo. Assim, ele já voltou a treinar com bola e pode reforçar a equipe contra o Fortaleza caso a comissão técnica entenda que está apto fisicamente.

Além do zagueiro, Lucas e Ferreira também trabalharam normalmente com bola no CT da Barra Funda. O camisa 7 esteve fora de combate nos últimos 10 jogos em função de um trauma no joelho direito, mas já está recuperado e vive a expectativa de voltar a ser relacionado. Já o camisa 11 foi baixa no duelo do meio de semana devido a uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, mas também pode ficar à disposição.

Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía terá as baixas de peso do lateral Enzo Díaz e do volante Marcos Antônio. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão nesta sexta-feira.

Além disso, devem seguir como desfalques: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (transição após lesão na região posterior da coxa esquerda), Arboleda (transição após sobrecarga muscular na coxa esquerda), Igor Vinícius (lombalgia) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

Uma provável escalação do São Paulo, portanto, tem: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Ruan (Alan Franco), Sabino e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreira; André Silva.

O elenco abriu as atividades desta quinta-feira com o aquecimento no gramado e, depois, realizou atividades técnicas. Na sequência, houve um trabalho tático posicional para um grupo de atletas, dentre os quais estão os que iniciarão o jogo, além de repetições de bolas paradas e finalizações.

Os demais jogadores, por sua vez, permaneceram no campo ao lado para um exercício de posse de bola e um jogo em campo reduzido.

O São Paulo recebe o Fortaleza na noite desta sexta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a décima colocação na tabela da Série A, com oito pontos, e está invicto na competição, com cinco empates e uma vitória.