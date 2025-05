Em recuperação de lesão, Neymar vai à Vila Belmiro e torce pelo Santos contra o CRB

Afastado dos gramados por lesão, Neymar esteve presente na Vila Belmiro nesta quinta-feira e acompanhou de perto o empate do Santos com o CRB, por 1 a 1, pelo jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil. O craque assistiu à partida que marcou a estreia do técnico Cleber Xavier em um dos camarotes do estádio.

O meia-atacante presenciou o confronto ao lado de alguns amigos e utilizou uma camisa do Peixe. Ele, contudo, viu o time alvinegro jogar mal e quase perder para os alagoanos.

O Santos saiu na frente ainda no primeiro tempo, através de Benjamín Rollheiser. O tento foi muito comemorado por Neymar. A equipe, porém, levou o empate na etapa final e quase sofreu a virada nos acréscimos. Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou o time da derrota em plena Vila Belmiro.

No momento, Neymar está entregue ao departamento médico do Peixe por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O astro não tem previsão de retorno.

O camisa 10 entrou em campo pela última vez no dia 16 de abril. Ele atuou durante 34 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, mas foi substituído ao sentir o problema físico. Já são 15 dias sem defender o Santos nos gramados.

O jogador foi contratado pelo clube no fim de janeiro e, desde então, disputou nove compromissos. Ele marcou três gols e distribuiu três assistências.

Com o empate de 1 a 1, o Peixe precisa vencer o CRB no jogo da volta para avançar às oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Tentando superar a crise, o Santos volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e tenta deixar a zona de rebaixamento. O time visita o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada do torneio.