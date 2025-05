Em balanço financeiro não auditado, Vasco aponta dívida de R$ 1,18 bilhão

O primeiro balanço financeiro da SAF do Vasco na gestão de Pedrinho foi publicado na noite desta quarta-feira, último dia permitido pela Lei Geral do Esporte. O relatório, que conta com apenas quatro páginas e não é auditado, aponta que a Sociedade Anônima tinha até dezembro uma dívida total de R$ 1,18 bilhão.

Em cumprimento à legislação, o Vasco da Gama SAF comunica que o Demonstrativo de Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial de 2024 estão publicados.

Antes do relatório, a SAF do Vasco trouxe um texto assinado pela Diretoria Executiva esclarecendo dados e explicando as circunstâncias da equipe. Na nota, o clube aponta que uma auditoria independente, com parecer do Conselho Fiscal, está em andamento e deverá ser divulgada ao final de junho.

Apesar da dívida total de R$ 1,18 bilhão, o início do relatório dá ênfase no crescimento da receita bruta do Vasco, que passou de R$ 238,6 milhões, em 2023, para R$ 299,9 milhões, em 2024. Além disso, a equipe carioca também aponta que teve um lucro oriundo da transação de atletas no valor de R$ 173,9 milhões, que somado com o valor bruto, totaliza a maior receita da história do clube: R$ 473,8 milhões.

No entanto, o Vasco registrou um patrimônio líquido negativo de R$ 703,9 milhões, e com os números patrimoniais e de dívida, justificou a decisão do pedido de recuperação judicial, feita em fevereiro.

Leia a nota oficial do Vasco no balanço financeiro:

O Vasco da Gama SAF, em atendimento às disposições legais e regulamentares aplicáveis, informa que estão sendo divulgados, neste momento, no site oficial (https://vasco.com.br/transparencia), o Demonstrativo de Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, ainda não auditados, os quais foram elaborados em estrita observância às normas contábeis vigentes e à legislação aplicável, refletindo, com rigor técnico, a posição financeira e patrimonial.

Em relação aos demonstrativos ora divulgados, se destaca a receita operacional bruta de R$ 299,9 milhões, que representa um crescimento R$ 61,3 milhões (25,7%), em relação ao ano anterior, com ênfase à melhoria substancial das receitas de competições, fruto do desempenho desportivo e do programa sócio gigante, que demonstra o engajamento e a confiança do torcedor vascaíno.

Em 2024, a SAF obteve uma receita oriunda de transação de atletas no valor de R$ 173,9 milhões que, somada a receita operacional bruta de R$ 299,9 milhões, perfaz o valor total de R$ 473,8 milhões, maior receita anual da história do Vasco.

Em face disto e de um rigoroso controle de custos e despesas operacionais, implementado ao longo do exercício, foi apurado um EBITDA positivo em 2024 no valor de R$ 50 milhões, comparativamente ao EBITDA negativo de R$ 8,3 milhões verificado em 2023, o que corresponde a uma reversão de R$ 58,2 milhões neste indicador de 2023 para 2024.

Devido ao impacto de R$ 94,6 milhões de amortização e depreciação e R$ 47,5 milhões de custo financeiro, o resultado líquido do exercício indica um prejuízo contábil de R$ 92,1 milhões. Contudo, o referido resultado é R$ 31,4 milhões (25,4%) menor do que o prejuízo de R$ 123,5 milhões realizado em 2023.

Quanto ao Balanço Patrimonial, é importante destacar que em 31 de dezembro de 2024, o total do passivo (somatório do passivo circulante e não circulante) monta em R$ 1,18 bilhão, enquanto o patrimônio líquido negativo é de R$ 703,9 milhões; fatores que demonstram a sensibilidade econômica, financeira e patrimonial, que ensejaram o pedido de recuperação judicial da Companhia, realizado em 24 de fevereiro de 2025.

Em razão do atual contexto de reestruturação financeira e do processo de recuperação judicial em curso, a auditoria independente das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024 ainda está em trâmite. Assim, tais demonstrativos poderão sofrer eventuais ajustes decorrentes dos referidos trabalhos.

A divulgação completa das demonstrações financeiras de 2024, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 30 de junho de 2025.

Por fim, o Vasco da Gama SAF reafirma seu compromisso com a transparência, melhores práticas de governança e gestão responsável, certo de que a continuidade dos esforços atualmente empreendidos, contribuirá para a construção de um futuro mais sólido e sustentável.