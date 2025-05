Dribles certos, assistências e mais: Lamine Yamal lidera estatísticas desde janeiro de 2024

Lamine Yamal, do Barcelona, vem encantando a todos por conta de suas incríveis atuações aos 17 anos de idade. O jovem de La Masia se tornou uma peça fundamental para a equipe catalã além de já alçar altos voos na seleção da Espanha. O camisa 19, desta maneira, lidera algumas estatísticas de ataque entre todos os jogadores das 20 ligas mais importantes do mundo desde janeiro de 2024, segundo o Sofascore.

Yamal é o atleta com mais assistências no período, com 33 passes para gols de seus companheiros - sendo 24 nesta temporada. O espanhol supera nomes como Oscar (31), do São Paulo, e Mohamed Salah (30), do Liverpool. Além disso, o atacante do Barcelona é quem mais criou chances claras, tendo 58.

Um ponto de destaque do futebol de Yamal é a sua criatividade nos dribles. E esta é outra estatístcia que a joia do Barça lidera. Desde janeiro de 2024, o camisa 19 acertou 295 dribles e é, de longe, o melhor no quesito. Fecham o top3 Jérémy Doku (236), do City, e o brasileiro Vinicius Junior (226), do Real Madrid.

Para finalizar, Lamine Yamal supera Jhon Arias (568), do Fluminense, e Jude Bellingham (509), do Real Madrid, e é o jogador com mais duelos ganhos no chão. O jovem de La Masia venceu, ao todo, 578 batalhas no gramado.

No último jogo, diante da Inter de Milão, pela semifinal da Liga dos Campeões, Yamal completou seu 100º jogo com a camisa do Barça. Ele foi fundamental na partida, marcando um dos gols do Barcelona no Olímpico de Montjuic. Nesta temporada, em 49 jogos, o atacante cravou 15 tentos e distribuiu 24 assistências.

O jovem sonha com a tríplice coroa, já que o Barça lidera o Espanhol, segue vivo na Liga dos Campeões e foi campeão da Copa do Rei sobre o Real Madrid. Os catalães, vale destacar, já faturaram a Supercopa da Espanha, também diante do maior rival.