Dorival revela conversa com Coronado e explica opção por meia no banco

Dorival Júnior optou por uma escalação alternativa no primeiro compromisso pelo Corinthians e deixou Igor Coronado no banco de reservas. A equipe alvinegra venceu o Novorizontino por 1 a 0, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

A expectativa era de ver o meio-campista entre os titulares após se recuperar de lesão no ombro. No entanto, Dorival mudou o desenho de "losango" no meio para o esquema 4-1-4-1 e deixou o jogador de fora da lista titular.

O treinador acredita que Coronado ainda precisa mostrar mais em campo que está "pedindo passagem". Inclusive, Dorival revelou ter conversado com o camisa 77 antes da partida.

Vamos dar tempo para que ele busque seu melhor e tenha oportunidades. Deixei claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. Confio muito que ele encontrará o melhor caminho. Vamos tirar o máximo de um atleta como esse.

Dorival Jr, após vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino

O que mais disse Dorival

Momento de dificuldade. "Acho que é um contexto. O futebol é um componente que envolve muitos comportamentos, é um equilíbrio, o clube tem que buscar esse equilíbrio. Não é fácil, em uma semana você pode perder tudo o que você construiu. Olha o nível de jogo que tivemos hoje, um jogo muito pesado. Acredito, se não me falha a memória, a primeira derrota do Umberto aqui dentro. Isso aqui mostra as capacidades dessa equipe. O Novorizontino está montado há uns três anos, mantém o padrão, é um time muito regular, equilibrado. Acredito que esse grande resultado não aconteceu por acaso, o Corinthians precisava de um momento como esse. É um grande resultado, nada mais do que isso."

Escolhas na partida. "O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Percebemos o desgaste do fim de semana, alguns jogadores já tinham ali seis ou sete jogos em sequência. Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu dificuldades, e eu tinha que tomar algumas atitudes. O jogo seria veloz, precisava de vitalidade e entrega. Tivemos isso, a equipe disputou, brigou pela bola. Temos que caminhar muito, mas alguns jogadores tiveram oportunidades. Qualquer um deles, a qualquer momento, pode ter uma oportunidade."

Héctor Hernández. "É um jogador que pode nos entregar muito mais, só ter um pouco mais de paciência, estamos trabalhando para que todos estejam em sintonia, movimentando. Os nossos campeonatos são complicados e difíceis. Nem sempre vamos manter as equipes, é um aviso que já deixo aqui. A gente troca para que não aconteça o que vimos no jogo anterior, precisamos de uma equipe com força e atitude, e isso você só consegue com algumas alterações"

Frio na barriga pela estreia. "Tranquilidade não existe no futebol. Tranquilidade são os dias de férias e olhe lá. Já estamos pensando no jogo de domingo, acaba aqui e temos 15 ou 20 minutos, nada além disso. Curtimos muito pouco uma vitória, a derrota é amarga. É muito difícil, não é uma função simples e fácil."