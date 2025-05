Dorival justifica mudanças e valoriza atuação do Corinthians na Copa do Brasil: "Equipe se comportou bem"

O técnico Dorival Júnior estreou com vitória no comando do Corinthians. Nesta quarta-feira, o Timão bateu o Novorizontino, por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Héctor Hernández anotou o gol alvinegro.

O treinador mandou a campo um time alternativo, com seis alterações em relação ao 11 inicial que saiu jogando contra o Flamengo, no último fim de semana. O meio-campo, por exemplo, foi formado por Maycon, Alex Santana, Charles e Bidon, enquanto o ataque teve Héctor Hernández e Talles Magno. Dorival sentiu que precisava mudar e justificou a escalação.

"Senti a necessidade de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Nós percebemos, no jogo do final de semana, o desgaste e as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali seis, sete partidas em sequência. E isso, para mim, contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. Flamengo fez uma grande apresentação e não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Hoje, nós teríamos um jogo ainda mais veloz, que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega. E acho que isso nós tivemos", explicou o treinador.

O Corinthians precisava de uma vitória para recuperar os ânimos após a goleada sofrida contra o Flamengo. O Alvinegro não só conseguiu o triunfo contra o Novorizontino, como também não foi vazado. A equipe cedeu somente duas chances claras de gol ao adversário.

"A equipe se comportou muito bem, disputou até o último momento, valorizou os momentos de posse de bola. Lógico que ainda precisamos caminhar muito, mas foi importante. Alguns jogadores tiveram uma oportunidade, e é isso que nós queremos. Um grupo mais integrado, sabendo que qualquer um deles, a qualquer momento, possa vir a ter oportunidades", avaliou Dorival.

O Novorizontino vinha de uma grande sequência de resultados. A equipe não sabia o que era perder há seis jogos. Além disso, a última derrota sofrida em casa havia sido em fevereiro deste ano, justamente para o Corinthians, mas pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

"Hoje era um jogo pesado, Novorizontino não perdia na sua casa há algum tempo. Se não me falha a memória, a primeira derrota do Umberto (Louzer) aqui dentro. Isso mostra as qualidades e a capacidade dessa equipe. Uma equipe que está montada já há uns três anos, mantém um padrão, poucas trocas, evolução constante. É uma equipe muito regular. Por isso, acredito que esse grande resultado não tenha acontecido por um acaso. Corinthians precisava de um momento como esse. Agora, temos que saber que foi só um resultado, e nada além disso", disse o treinador.

Por fim, Dorival Júnior também analisou que o elenco do Corinthians tem capacidade de alcançar coisas grandes ainda na atual temporada, mas avaliou que o momento é, sim, de instabilidade.

"Eu acho que temos que ter consciência de que é um momento instável, de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidade, até porque, um mês atrás, estava sendo campeã do estado. Não é para qualquer um. A maneira como o Corinthians jogou a competição toda, acho que temos que enaltecer e observarmos que teve qualidade, comprometimento, padrão, equilíbrio. Todos os componentes necessários para que se tenha uma equipe competitiva", ponderou.

Com o resultado desta quarta-feira, o Corinthians largou em vantagem na Copa do Brasil e depende apenas de um empate para ir às oitavas de final. O Timão, agora, decide a vaga em casa contra o Novorizontino. A bola rola para o confronto decisivo no próximo dia 21 de maio (uma quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, porém, o Corinthians de Dorival Júnior retorna aos gramados já neste fim de semana. O Alvinegro mede forças contra o Internacional a partir das 18h30 deste sábado, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.