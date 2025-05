Dorival Jr. revela conversa com Igor Coronado e analisa dificuldades do Corinthians: "É um contexto"

Na noite da última quarta-feira, o Corinthians venceu o Novorizontino, por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo marcou a estreia do técnico Dorival Júnior no comando do Timão.

O novo treinador do Corinthians mandou a campo uma escalação com, ao todo, seis mudanças. No entanto, chamou a atenção o fato de Igor Coronado, meia-atacante com mais capacidade criativa, ter iniciado no banco de reservas. E, ao longo dos 90 minutos, ele não foi sequer acionado por Dorival.

Quando o Corinthians ainda estava sob o comando de Ramón Díaz, Coronado chegou a pedir mais minutos publicamente em certas ocasiões. O grande problema é que o camisa 77 brigava pela posição com Rodrigo Garro, já que a comissão técnica anterior não costumava utilizá-los juntos.

Com a chegada de Dorival Júnior, portanto, Igor Coronado pode ver sua situação mudar. O novo técnico falou sobre a situação do meia, que voltou de lesão recentemente, e revelou que teve uma conversa privada com o jogador.

"Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. E confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou, que encontrará o melhor caminho. É um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso. Temos que aproveitá-lo sim e tirar o máximo de um atleta como esse", contou o treinador em coletiva.

Dorival Júnior também voltou a afirmar que um dos seus principais desafios no Corinthians será encontrar um equilíbrio em meio ao calendário extenso. Em coletiva de apresentação na última terça-feira, o treinador já havia dito que enxerga um "pequeno desequilíbrio" no time.

"Acho que é um contexto. Acho que o futebol é isso, é um componente que envolve muitos comportamentos, quer sejam eles de atletas, de diretorias. É um equilíbrio, o grupo tem que estar buscando esse equilíbrio, buscando estar em totais condições para todos os jogos. Não é fácil. Em uma semana você pode perder tudo aquilo que você alcançou durante dois ou três meses, porque é uma instabilidade que todas as equipes passam, e não tem como fugir disso. Campeonato é longo, as Copas vão dificultando a cada instante".

Com o resultado da última quarta-feira, o Corinthians saiu na frente na Copa do Brasil e tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. O Timão, agora, decide a vaga em casa. A bola rola no próximo dia 21 de maio (uma quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, porém, o Corinthians retorna aos gramados já neste fim de semana. O Alvinegro duela contra o Internacional neste sábado, a partir das 18h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo da equipe, assim, é ir caminhando pouco a pouco.

"Estamos em várias competições. Volto a colocar que temos que tentar ir caminhando em cada uma delas, logicamente com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai oscilar, assim como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias. Mas é uma dificuldade que todas terão. Aquelas que conseguem passar fases vão ter dificuldades maiores, mas é tudo que nós queremos - passarmos fases para que possamos estar mais próximos das primeiras colocações", concluiu Dorival.