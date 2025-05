Dedo do técnico? Colunistas avaliam estreia de Dorival no Corinthians

Dorival Júnior estreou no Corinthians com vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Já dá para dizer que o time mudou com o novo treinador? Juca Kfouri e Danilo Lavieri debateram o tema no Fim de Papo.

Juca: Vitória com a cara de Dorival

Ganhou com a cara do Dorival: achou um gol com nove minutos de jogo, depois de o hugo Souza ter feito uma belíssima defesa. Foi um gol bem construído. [...] Depois, o Corinthians 'cozinhou' o jogo. 'Cozinhou' o Novorizontino até os 35 minutos do segundo tempo.

E de que maneira? Ocupando espaços, jogando compactado, não deixando chutar de fora da área. Tudo o que não conseguia fazer sob o comando dos Díaz.

Juca Kfouri

Lavieri: É cedo para falar de mudanças drásticas

Eu não consigo ver de maneira tão clara uma mudança no time com a chegada do Dorival por uma questão de tempo. Lógico que ele conversou, fez umas pequenas mudanças ali. [...] Para o bem e para o mal, é cedo para falar de mudanças tão drásticas.

Danilo Lavieri

