Decisivo, Héctor Hernández valoriza chance com Dorival e se diz mais confiante após adaptação

O Corinthians estreou na Copa do Brasil com o pé direito. Na noite da última quarta-feira, o Timão venceu o Novorizontino, por 1 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Héctor Hernández foi o autor do gol que deu o triunfo ao time alvinegro.

O gol de Héctor saiu aos 10 minutos da primeira etapa. Após cruzamento rasteiro de Talles Magno para a pequena área, o camisa 22 só teve o trabalho de completar para o fundo das redes. O centroavante, que saiu jogando no lugar de Yuri Alberto, disse ter conversado com Dorival Júnior e valorizou a chance dada pelo técnico.

"Ele falou para nós que precisava de todos os jogadores, que vamos ser importantes. Hoje, ele deu uma oportunidade para muitos jogadores que estavam tendo poucos minutos, e aproveitamos muito bem. A equipe foi muito competitiva", celebrou o jogador.

"Foi um período que não foi fácil, mas tive a certeza de que meu momento chegaria, cedo ou tarde. Com Ramón e Emiliano também estava tendo minutos. Hoje, Dorival me deu a oportunidade de jogar como titular, me deu a confiança, falou comigo", complementou.

A adaptação de Héctor Hernández ao Corinthians, como mencionada pelo próprio centroavante, foi complexa. Ele foi anunciado em agosto do ano passado, mas enfrentava a concorrência de Yuri Alberto na posição. Além disso, sua chegada aconteceu na mesma janela da contratação de Memphis Depay.

Com isso, Héctor Hernández disputou pouquíssimos jogos com a camisa alvinegra na temporada passada. Ao todo, foram cinco partidas, sendo duas como titular, e nenhum gol marcado. Neste 2025, entretanto, o espanhol já soma 13 embates, com duas bolas na rede e uma assistência.

"A princípio, custei um pouco para me adaptar, isso é certo. Pouco a pouco, fui me encontrando melhor, vendo como os atacantes se movimentavam. Nós, como jogadores, temos que analisar também como nossa equipe e aprender, tentar se adaptar o mais rápido possível. A adaptação agora está sendo muito melhor, e se está vendo. Estou com muito mais confiança, mais inteligente nos movimentos, e mais preparado", destacou o atacante.

Por fim, Héctor também mencionou seus objetivos na atual temporada, mas deixou claro que seu foco é estar à disposição para quando a equipe precisar.

"Meus objetivos? Penso que temos que mirar coletivamente. Os objetivos individuais vêm quando a equipe está bem. Meu objetivo é ajudar, sempre nos momentos que me necessitem. Sei que minha concorrência é muito boa. Todos queremos ser importantes", concluiu o atleta.

Com Héctor Hernández à disposição, o Corinthians volta a campo já neste sábado. O Alvinegro enfrenta o Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.