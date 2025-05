Kaio Jorge faz 2 golaços, Gabigol sai aplaudido, e Cruzeiro bate Vila Nova

O Cruzeiro contou com uma noite magistral de Kaio Jorge, venceu o Vila Nova por 2 a 0, no Mineirão, e abriu boa vantagem na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Kaio Jorge marcou dois golaços. O atacante foi às redes em dois lances praticamente seguidos ainda no primeiro tempo.

Gabigol também teve atuação de destaque. O centroavante deu uma assistência para Kaio Jorge, participou bastante e deixou o campo muito aplaudido pela torcida no segundo tempo. Ele teve seu nome cantado no Mineirão.

O Cruzeiro pode perder por até um gol de diferença na volta para se classificar. O Vila Nova precisará vencer por três de vantagem para avançar. Um triunfo goiano por dois tentos levará a decisão para os pênaltis.

O jogo de volta será realizado no dia 22 de maio, em Goiânia. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília).

O Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo, quando recebe o Flamengo, às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão. O Vila Nova joga na terça-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Athletic, pela Série B

Como foi o jogo

O Cruzeiro mostrou repertório, e Kaio Jorge deu show no primeiro tempo. Apesar do começo morno no jogo, o time da casa se impôs e empurrou o Vila Nova para o campo de defesa, variando jogadas pelo meio e pelos lados. Com Gabigol como um "camisa 10", Kaio Jorge aproveitou os espaços e marcou dois golaços em um espaço de três minutos — um deles com assistência de Gabi. A vantagem deu tranquilidade ao time mineiro, que só foi ameaçado pelo Vila Nova após erro de saída de bola.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Vila Nova na Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

O Cruzeiro flertou com o perigo no segundo tempo. A etapa final começou morna e sem muitas chances. O Vila Nova aproveitou o "marasmo" do Cruzeiro e se lançou ao ataque. A equipe goiana chegou perto do gol algumas vezes, mas parou em Cássio e nos erros na hora de definir as jogadas. Do lado do time mineiro, apenas Marquinhos teve uma chance clara, porém desperdiçou.

Lances importantes e gols

Na trave! Gabriel recebeu cruzamento de William na entrada da pequena área e pegou de primeira com estilo. A bola pegou na trave e não entrou.

Halls salva o Vila Nova. William recebeu pela direita e puxou para o meio. O lateral arriscou chute de canhota, que não é a boa. Ela ia morrer no ângulo esquerdo de Halls, mas o goleiro voou e espalmou de mão trocada.

Kaio Jorge faz golaço: 1 a 0. Kaio Jorge arrancou da intermediária, deixou Tiago Pagnussat para trás, invadiu a área e finalizou cruzado. A bola passou por baixo de Halls e entrou.

Mais um golaço de Kaio Jorge: 2 a 0. Gabigol encontrou Kaio Jorge invadindo a área. O atacante dominou, ameaçou chutar e deu o corte. O goleiro Halls caiu, e o zagueiro Bernardo Schappo ficou de bumbum no chão. O camisa 19 só mandou para as redes.

Quase a resposta. Júnior Todinho aproveitou erro na saída de bola do Cruzeiro e mandou a bomba de fora da área. A bola passou perto do travessão e saiu.

Halls voa. Lucas Romero teve espaço na entrada da área e soltou a bomba. Halls voou no canto direito alto e espalmou para longe.

Passou perto. Vinícius Paiva entrou com tudo no segundo tempo, recebeu pela direita e fez jogada individual. Ele levou para o meio e finalizou de perna esquerda. Ela passou muito perto da trave.

Perdeu! Marquinhos recebeu livre pela esquerda, teve tempo para escolher o melhor canto e bateu cruzado. A bola passou perto da trave e saiu em tiro de meta.

Cássio salva. Diego Torres carregou pelo meio e chutou cruzado. Cássio caiu no canto esquerdo e espalmou. A bola sobrou para Gabriel Poveda, que tentou dar uma cavadinha, até encobriu o goleiro rival, mas viu ela sair.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 0 VILA NOVA

Data e horário: 1° de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Kaio Jorge (33'/1°T), Kaio Jorge (36'/1°T)

Cartões amarelos: Igor Henrique, Gabriel Poveda (VIL), Lucas Romero (CRU)



Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Lucas Silva); Lucas Romero (Matheus Pereira), Eduardo, Christian (Fagner) e Marquinhos; Kaio Jorge (Wanderson) e Gabigol (Dinenno). Técnico: Leonardo Jardim



Vila Nova: Halls; Elias (Igor Inocêncio), Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arílson (Paulinho) e Igor Henrique (Diego Torres); Facundo Labandeira (Gabriel Silva), Júnior Todinho (Vinícius Paiva) e Gabriel Poveda. Técnico: Rafael Lacerda