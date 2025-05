Corinthians passa ileso com 'arroz e feijão' de Dorival em estreia

Dorival Júnior mudou o desenho do meio de campo do Corinthians, ajustou a marcação e estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Com reservas em campo, o treinador apostou num esquema diferente do que o Timão vinha usando, o 4-1-4-1. A defesa se manteve a mesma, numa linha de 4 jogadores, mas do meio para frente, o estilo mudou: Maycon fez o papel de volante; enquanto Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Talles Magno povoaram o meio; Héctor Hernández foi o último homem na frente.

A mudança promovida por Dorival compactou o meio de campo e melhorou a marcação do Alvinegro paulista. Desta forma, o técnico cessou as constantes finalizações sofridas pelo Timão de fora da área. Além disso, no geral, o Novorizontino teve muita dificuldade para concluir a gol.

Jogamos com um volante e dois meias, sendo um terceiro homem vindo de fora para dentro que era o Bidon. É muito difícil considerar os jogadores como volante. O próprio Maycon era um segundo homem de meio de campo. Tivemos coisas boas ofensivamente. Estamos em um momento delicado e precisávamos nos recuperar. Como fazemos isso? O principal era não tomar gol.

Dorival Jr, após vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino

De certa forma, a escolha de Dorival foi o "feijão com arroz bem feito", frase que acompanha o treinador desde a passagem pelo Flamengo.

Ao abrir mão do losango implementado por Ramón Díaz, o time não sofreu na defesa. E, por mais que não tenha sido tão perigoso no ataque, aproveitou a chance mais clara que teve para concretizar o placar.

O que a gente precisa é um equilíbrio maior, ter mais a posse, ter mais paciência no campo ofensivo, corremos riscos, mas para esse momento é o que estamos conseguindo entregar. Espero que possamos melhorar, tudo vai acontecer com calma.

Dorival Jr

Agora, o Corinthians terá mais dois dias de treino antes de encarar o Internacional no próximo sábado, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).