Corinthians aproveita expulsão e ganha do Grêmio pelo Brasileiro feminino

O Corinthians aproveitou a superioridade numérica e derrotou o Grêmio por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Parque São Jorge, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols da partida foram marcados por Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti.

As Brabas tiveram uma atleta a mais no gramado desde os 38 minutos do primeiro tempo, quando Raíssa foi expulsa e deixou as gaúchas em inferioridade. O Timão suou, mas conseguiu balançar as redes aos 32 da etapa final. Já nos acréscimos, Gabi Zanotti ampliou.

FIIIIIIIIIIIIM DE JOGO! O Timão pressionou o Grêmio 90 minutos e sai com a vitória por 2 a 0 na Fazendinha! ?? Jaqueline

?? Gabi Zanotti#SCCPxGRE (2-0)#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/9uc0AhKuCN ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 2, 2025

O resultado coloca o Corinthians na quarta posição da tabela do Brasileirão feminino. O time comandado por Lucas Piccinato soma 15 pontos, cinco a menos em relação à Ferroviária, líder da competição. O Grêmio, por sua vez, segue estacionado no 12º lugar, com sete.

O próximo compromisso do Timão está agendado para este domingo. As Brabas encaram o Bahia no Parque São Jorge, a partir das 18h30 (de Brasília). Já o Imortal recebe o Juventude no mesmo dia, mas às 18h.

No Brasileiro feminino, os oito melhores colocados na primeira fase avançam às quartas de final. O Corinthians, que defende o título do torneio, tenta levantar o troféu pela sexta vez consecutiva.