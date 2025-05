Conselho do São Paulo instaura apuração por excedente de despesas no balanço

O Conselho Deliberativo do São Paulo instaurou um procedimento de apuração de responsabilidade pelo excedente de despesas registrado no balanço financeiro do clube relativo ao exercício de 2024.

27 conselheiros da oposição assinaram um requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, pedindo para que fossem investigadas as razões pelas quais as despesas do São Paulo em 2024 aumentaram consideravelmente.

De acordo com o estatuto, um excedente de até 5% em relação às despesas projetadas pode ser tolerado. No caso do balanço financeiro de 2024, houve um excedente de 15,6%.

O São Paulo previa ter custos na casa dos R$ 713,5 milhões, porém, gastou ao longo de 2024 R$ 824,5 milhões.

Cinco conselheiros foram escolhidos para formarem a comissão que vai apurar o excedente de despesas do São Paulo. Eles terão 30 dias para formalizarem um relatório destrinchando as práticas administrativas que levaram o clube a gastar consideravelmente mais que o projetado.

Curiosamente, os cinco conselheiros escolhidos para formarem a comissão são alinhados com a atual gestão do São Paulo. Ou seja, são aliados políticos do presidente Julio Casares, o que levanta um conflito de interesses no processo de apuração de responsabilidade em questão.

Esse é o penúltimo ano da gestão do presidente Julio Casares, que se encerra ao fim de 2026. O atual mandatário tricolor não pode mais se eleger por já ter vencido as eleições presidenciais duas vezes.