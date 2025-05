Comentaristas debatem seca histórica de Vitor Roque no Palmeiras

Apesar do bom momento do Palmeiras na temporada, o ataque com Vitor Roque e Paulinho ainda não balançou as redes. No Fim de Papo, Bira, Juca Kfouri e Danilo Lavieri divergiram sobre o tema.

Se Paulinho, por um lado, tem quatro jogos e menos de 90 minutos em campo, Vitor Roque completou contra o Ceará 12 partidas pelo Palmeiras. Somados sete jogos pelo Betis, o camisa 9 do Palmeiras vive o maior jejum da carreira.

Juca: Abel tem segurança no Palmeiras

Quando abrir a porteira, Vitor Roque desanda a fazer gol. É natural que se cobre, é o jogador mais caro. Ele vai fazer gol uma hora ou outra, aliás, o VAR já anulou duas vezes. É bom jgador e, na hora que tirar esse peso?

Juca Kfouri

Bira: Flaco López é mais útil para o Abel que Vitor Roque

Eu sinto que o Flaco López é mais útil para o Abel que o Vitor Roque. Entendo o Vitor Roque ter chegado com a pompa de artilheiro, que é a salvação, o camisa 9 que a torcida queria. Mas, com o Flaco López ,o Palmeiras usa mais a posição de 9. O Vitor Roque é mais um cara de movimentação. O Flaco é mais esse cara do gol. Até por isso, o Vitor tem outras obrigações e não fica tão próximo da área. E acho que a bola está queimando no pé.

Bira

Lavieri: Poucos vão treinar a seleção em uma Copa

O López, por enquanto, está mais adaptado ao estilo de jogo do Palmeiras por uma questão óbvia. Ele conhece os jogadores e os jogadores o conhecem há mais tempo. Então, por enquanto, ele é mais útil ao Palmeiras e ao estilo de jogo do Palmeiras, que vai se adaptar ao Vitor Roque.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra