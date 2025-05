Com time alternativo, Flamengo vence Botafogo-PB pela Copa do Brasil

O Flamengo venceu por 1 a 0 com o Botafogo-PB, nesta quinta-feira, no Castelão de São Luís. O confronto foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Os cariocas foram a campo com uma escalação alternativa e o gol da vitória aconteceu no segundo tempo, com Joshua.

O confronto de volta entre as equipes será no dia 21 de maio, no Maracanã. Os rubro-negros podem empatar que vão avançar na Copa do Brasil. Para os paraibanos, apenas um triunfo por dois gols garante a equipe na próxima fase.

#FIMDEJOGO NO CASTELÃO! 1 a 0 Mengão com gol do estreante Joshua! pic.twitter.com/nTQQhKB0pQ ? Flamengo (@Flamengo) May 2, 2025

O Flamengo começou a partida pressionando o Botafogo-PB. No entanto, a primeira boa chance só aconteceu aos nove minutos, quando Plata cabeceou para boa defesa de Michael Fracaro. Depois, Michael fez jogada individual e finalizou com perigo.

O Botafogo-PB conseguiu sair da pressão rubro-negra e começou a chegar ao ataque, mas pecava no último passe. Já o Flamengo voltou a assustar aos 29 minutos. Bruno Henrique recebeu a bola na área e chutou para defesa de Michael Fracaro. Luiz Araújo se jogou para pegar o rebote e mandou sobre o travessão.

Os cariocas tiveram a melhor chance para abrir o placar aos 34 minutos. Michael recebeu passe na pequena área, mas errou o alvo e chutou pela linha de fundo.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. Nos acréscimos, os donos da casa assustaram em chute de Gabriel Honório. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a etapa final no ataque. Os rubro-negros quase marcaram aos seis minutos, em cabeceio de Evertton Araújo. Depois, Juninho chutou de fora da área, o goleiro deu rebote e Bruno Henrique finalizou para defesa com os pés de Michael Fracaro.

O Botafogo-PB só chegou ao ataque aos 25 minutos. Erick foi lançado, mas chutou cruzado pela linha de fundo.

O Flamengo manteve a posse de bola, mas só assustou de novo aos 36 minutos. Ayrton Lucas fez jogada individual e chutou de fora da área perto do gol paraibano.

Nos minutos finais, os cariocas aumentaram a pressão e chegaram ao gol da vitória aos 39 minutos. Juninho aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Michael Fracaro. Só que Joshua apareceu para mandar para a rede e decretar o triunfo do Flamengo em São Luís.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-PB 0 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)



Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Marcelo Augusto (Botafogo-PB); Allan (Flamengo)

GOL



FLAMENGO: Joshua, aos 39? do segundo tempo

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro, Erick, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe (Igor Maduro) e Guilherme Santos (Camilo); Gabriel Honório (Denílson), Henrique Dourado (Silvinho) e Rodrigo Alves (Rafinha)

Técnico: Antônio Carlos Zago

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araujo (Gerson) e Allan; Michael (Juninho), Plata (Joshua), Luiz Araújo (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves)



Técnico: Filipe Luis