Cléber Xavier classifica erro como infelicidade e lamenta empate na estreia

O técnico Cléber Xavier estreou pelo Santos com empate contra o CRB e não escondeu a frustração. O Peixe saiu na frente, mas cedeu empate e só não saiu derrotado porque Gabriel Brazão pegou um pênalti já nos acréscimos.

Estreia. "Gostaria que fosse melhor, com uma vitória. Mas acostumado em competições de mata-mata, como falei, o resultado poderia ser diferente não fosse a grande defesa do Brazão, que nos dá a condição de, quando pensar no próximo jogo, de igualdade para ir em Alagoas e buscar a classificação. Mas não estou feliz"

Erro que ocasionou o gol. "O Aderlan tenta uma bola de corredor, o jogador devolve e o Gil também tenta, acaba batendo mal, a bola bate e sobra. E a infelicidade que temos de novo porque foi um gol meio parecido com o gol do Sasha contra o Red Bull. Sobrou e acertou um chute indefensável. Temos que corrigir, ter paciência, dominar. Nas situações de saída, temos que ter paciência para quebrar uma bola, para chegar no corredor, fazer o melhor passe. Paciência para definir melhor, para o segundo passe. Chegamos na área e aquela bola que sobrou para o Zé Ivaldo, em outro momento poderia ter jogado a bola para trás. Chegamos na linha de fundo e erramos cruzamento e podíamos escolher o companheiro melhor posicionado"

O que leva da estreia? "De positivo, a entrega, a dedicação ao jogo e a vontade de sair dessa situação, que traz essa ansiedade e acaba passando um pouco do ponto. Por isso a bola queimando no pé, alguma situação que a gente poderia ter melhorado na criação e no último terço. Alguns aspectos vamos reanalisar e avaliar com mais calma amanhã. É sempre assim que a gente faz como comissão. Analisamos os jogos nos mínimos detalhes e depois conversamos com os atletas sobre essa análise"

Confira outras respostas de Cléber Xavier em entrevista coletiva:

Protestos

Ambiente que já existia, teve a invasão do CT antes. Sabíamos que se o resultado não viesse a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental.

Conversa com Guilherme e Pituca

Quando a gente chega muito rápido no processo, temos que tomar decisões rápidas. Uma que tomei foi trazer os jogadores que estavam mais pressionados, como Pituca e Guilherme, de volta para o jogo em uma condição melhor. Tive conversas com os dois para trazer ambos para o jogo, ambos se colocaram à disposição, que passariam por essa condição com a cabeça forte. Mas a resposta não veio e infelizmente o Guilherme acabou se lesionando. Pituca fez um jogo médio, embora pressionado. Sobre psicologia, precisamos se situar mais dentro do clube e conversar com a direção.

4-4-2

Essa situação já teve no jogo passado, com o Sampaio no comando, e pela falta de opção de um meia para manter o que vínhamos fazendo. Perdemos alguns jogadores que devem estar de volta no fim de semana, Soteldo, Thaciano, Bontempo. Mas para esse jogo vim com poucas opções e para resolver tentamos um externo de profundidade pelo lado esquerdo com Mateus, dois jogadores que fizeram a função com o Tiquinho mais recuado e o Deivid, que entrou aberto para tentar uma jogada mais individual e depois trouxemos para dentro, e o Rollheiser que faz as duas funções: armador pode dentro ou de flutuação.

Mais minutos para base?

Deivid entrou tão bem no jogo passado e nesse, como Mateus. Tem outros meninos como Hyan. Precisa de tempo, de eu descer para olhar os jogadores, conversar com a comissão, para dar esse espaço. Luca entrou hoje também, mas em uma função que não é a dele. Mas, sim, vão nos dar para esses jogos em sequência uma alternativa muito boa, principalmente o Mateus e o Deivid.

Expectativa do Santos para 2025

Não tem como ser diferente: precisamos sair primeiro dessa situação. Pensar no próximo jogo. A Copa do Brasil está encaminhada para uma situação de que, como o CRB teve a possibilidade de definir o jogo e felizmente não definiu, podemos reverter lá. Vamos para o Campeonato Brasileiro enfrentar um time que vem em uma situação igual a nossa e vamos tentar com esses jogadores que voltam e os que entraram bem, fazer uma análise e fazer o melhor jogo possível para primeira sair dessa. Não tem como alinhar expectativa sem primeira sair dessa situação que o Santos vem nessas primeiras rodadas. Aí depois tem parada para treinamento, tem janela para contratação e aí a gente vai pensar nisso.

Rollheiser

Fez um grande jogo nas duas funções: por dentro e por fora. Já vinha fazendo grandes jogos. Hoje cobrei muito dele a finalização e o gol. Brinquei com ele antes do jogo que era jogo pra ele começar a crescer em finalização, porque ele entra muito na área. Além de ser um bom armador, é um bom finalizador. Infelizmente o resultado não ajudou. Gostei muito da atuação dele e espero que ele consiga nesse curto prazo se recuperar, saiu muito desgastado da partida.

Problema do Santos

É muito rápido, não tem como identificar tudo. Até aquela questão de ideia de trabalho, como vamos resolver, é uma série de detalhes que vamos, com o tempo, podendo mudar a estrutura e esse momento que o clube está vivendo. Não tenho como te responder 'isso tá identificado'. Cada passo que a gente dá é um detalhe ou outro. Quando tivemos espaço maior, começaremos a identificar e colocar alguns conceitos nossos, que alguns são diferentes do treinador anterior. A marcação por exemplo, a gente trabalha com conceito mais zonal e o Pedro trabalhava individual.