Clássico em Barueri, decisão e sequência em casa: veja agenda do Palmeiras do mês de maio

O mês de maio vai ser cheio para o Palmeiras assim como foi abril. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira terá nove jogos distribuídos ao longo do mês que antecede a disputa da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. O primeiro compromisso de maio será no domingo, pela sétima rodada do Brasileirão.

Palmeiras e Vasco se enfrentam no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16 horas (de Brasília). A partida deveria ocorrer em São Januário, mas o time carioca negociou o mando de campo. Depois disso, no dia 7, o Verdão duela com o Cerro Porteño, no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, às 21h30.

Retornando de Assunção, o Palmeiras tem dois jogos em casa. O primeiro é o clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão, que foi realocado para a Arena Barueri. O duelo será no dia 11, às 17h30. Na quinta-feira seguinte (15), o Verdão recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, a partir das 19 horas.

No dia 18 (domingo), o Palmeiras retorna o foco à nona rodada do Brasileiro e enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30. Na sequência, o Alviverde terá sequência de três jogos no Allianz Parque por três competições diferentes. No dia 22 enfrenta o Ceará decidindo vaga nas oitavas da Copa do Brasil, às 19h30. O Verdão tem vantagem de 1 a 0 na ida.

No dia 25 (domingo), recebe o Flamengo, às 16 horas. Para fechar a sequência como mandante, duela com o Sporting Cristal, no dia 28, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Por fim, para fechar o mês, o Verdão vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, no dia 31 (sábado), pela 11ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

Veja os jogos do Palmeiras de maio:

04/05/2025 - Vasco x Palmeiras (Brasileirão)



07/05/2025 - Cerro Porteño x Palmeiras (Libertadores)



11/05/2025 - Palmeiras x São Paulo (Brasileirão)



15/05/2025 - Palmeiras x Bolívar (Libertadores)



18/05/2025 - Red Bull Bragantino x Palmeiras (Brasileirão)



22/05/2025 - Palmeiras x Ceará (Copa do Brasil)



25/05/2025 - Palmeiras x Flamengo (Brasileirão)



28/05/2025 - Palmeiras x Sporting Cristal (Libertadores)



31/05/2025 - Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão)