Casemiro marca, United vence Athletic Bilbao fora de casa e encaminha vaga na final da Europa League

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Europa League, o Manchester United visitou o Athletic Bilbao no Estádio de San Mamés Barria e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Casemiro e Bruno Fernandes (2).

Com o resultado positivo, o United encaminhou a vaga para a grande final, já que poderá perder o duelo de volta por até dois gols de diferença. O Bilbao, por sua vez, terá que superar o adversário por quatro tentos. Em caso de triunfo por três de diferença, o jogo irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. O novo embate acontece na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford.

O Athletic Bilbao retorna aos gramados neste domingo, contra a Real Sociedad, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Estádio Municipal de Anoeta, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United duela com o Brentford, no Gtech Community Stadium, às 10h.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester United (@manchesterunited)

O placar foi aberto pelo brasileiro Casemiro, aos 30 minutos do primeiro tempo. O atleta recebeu o passe de Manuel Ugarte e, de cabeça, completou para as redes.

Já aos 37, após a expulsão de Daniel Vivian, Bruno Fernandes aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti com muita categoria.

O meio-campista ainda fez o terceiro do Manchester United antes de acabar o primeiro tempo. Aos 45, o jogador dominou a assistência de Ugarte e, cara a cara com o goleiro Julen Agirrezabala, não perdoou.

Tottenham vence Bodo/Glimt pela ida da semifinal da Liga Europa

Pela outra semifinal da Liga Europa, o Tottenham recebeu o Bodo/Glimt no New Tottenham Hotspur Football Stadium, na Inglaterra, e venceu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Brennan Johnson, James Maddison e Dominic Solanke, enquanto Ulrik Saltnes diminuiu.

Com o resultado positivo, o Tottenham leva a vantagem para o duelo de volta. Assim, ainda que perca por um gol de diferença, conquista a vaga na final. Já o Bodo/Glimt terá que correr atrás do prejuízo. A equipe norueguesa será obrigada a vencer por três gols. Se o triunfo for por dois tentos de diferença, o jogo irá para a prorrogação e, se a igualdade no agregado se manter, a decisão irá para os pênaltis.

O novo confronto entre as equipes está marcado para a próxima quinta-feira, às 16h, no Aspmyra Stadion, na Noruega.