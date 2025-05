Casagrande faz campanha por Abel na seleção: 'É o destino, ele o cara'

Abel Ferreira é "o cara" para assumir o comando da seleção brasileira, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Eu faço campanha pelo Abel na seleção — tem que ser o Abel. O futebol brasileiro tem um cara genial na mão e fica correndo atrás pelos lados. O Ancelotti é um treinador maravilhoso, mas ia chegar aqui sem conhecer nada do Brasil.

Eu vou no Abel Ferreira correndo. Para mim, é destino se o Abel topar, porque mesmo com todo talento dele, todo trabalho espetacular no Palmeiras, o Ednaldo não pensava em Abel, era só em Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti.

Casagrande

Abel virou alvo da seleção após novo recuo de Ancelotti, mas o Palmeiras afirma que o treinador não está negociando com a CBF.

Na avaliação do colunista, a seleção precisa de um trabalho de médio a longo prazo, e Abel é o nome ideal por já conhecer o futebol brasileiro.

O Abel é o cara. Está aqui há cinco anos e ganhou tudo com o Palmeiras em quatro. Então, o cara é o Abel. Se eu fosse a CBF, não pensava duas vezes: pegava o telefone, ligava para a Leila, negociava com ela, falava com o Abel e pegava o melhor treinador do Brasil.

Se o Abel for bem na seleção, ele pode ficar e dar continuidade e fazer um ciclo longo, que é o que a seleção brasileira está precisando. De um treinador bom, que conheça o futebol brasileiro e que fique dois ciclos, que nem o Tite ficou.

Casagrande

Vitor Roque lembra a seca de Yuri Alberto? 'Não tem comparação', diz Casão

Não há comparação entre a seca de Vitor Roque no Palmeiras com o mau momento de Yuri Alberto no Corinthians no ano passado, analisou Walter Casagrande.

Tem uma diferença. O Yuri Alberto perdia gols, chegava cara a cara com o goleiro e errava, tropeçava na bola e caía sozinho, não conseguia dominar, tabelar. O problema do Yuri Alberto não era só que ele não fazia gols, ele não estava conseguindo jogar futebol. Não dá para comparar aquela fase do Yuri Alberto com a fase do Vitor Roque, é muito diferente.

E outra coisa, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, os gols que o Yuri perdia estava fazendo falta, mesmo, de verdade. O Palmeiras está jogando bem, faz falta o gol do Vitor Roque? Faz, mas não está influenciando negativamente nos resultados, nem na tabela do Brasileirão nem na Libertadores.

Casagrande

Segundo o colunista, o jejum de Vitor Roque desde que estreou pelo Palmeiras só está fazendo mal a ele mesmo. Não ao time.

A falta de gols de Vitor Roque não está prejudicando o Palmeiras, está só atrapalhando ele mesmo e aumentando a ansiedade dele. São duas situações completamente opostas.

Casagrande

Assim como Vitor Roque, Paulinho também não marcou desde que estreou pelo Palmeiras. A dupla de R$ 321 milhões segue zerada após 861 minutos em campo.

Assista ao vídeo:

