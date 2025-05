Cara de Sapato revela meta para GP da PFL antes de estreia: "Terminar com o cinturão"

Nesta quinta-feira (1º), em Orlando (EUA), Antônio 'Cara de Sapato' dará o pontapé inicial em sua participação no 'GP' dos meio-pesados (93 kg) da PFL em 2025. Campeão do torneio em 2021, o brasileiro tem planos ambiciosos para a atual temporada. O primeiro desafio será diante do irlandês Karl Moore. Com altas expectativas, porém, o atleta da 'American Top Team' já traça metas a longo prazo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Cara de Sapato admitiu que gostaria de repetir a façanha de 2021 e, aos 35 anos de idade, conquistar novamente o cinturão da PFL. Para isso, entretanto, o brasileiro terá que se atentar ao novo regulamento. Diferentemente das temporadas anteriores, o torneio da liga agora já começa na fase 'mata-mata'. Desta forma, em caso de derrota para Moore nesta quinta-feira, Antônio já dá adeus ao sonho do título.

"Eu arrisco (palpite) uma finalização no primeiro round. Quero pedir a torcida, energia positiva de vocês para a gente estar saindo com a vitória, colocar o Brasil no topo mais uma vez. Finalizar esse ano com o cinturão. Espero dar meu melhor, que seja emocionante. Mas não tanto assim. Queria que fosse rápido, eu ganhasse e saísse com a mão erguida. Vou dar meu melhor para fazer isso", projetou o paraibano.

Análise do rival

Apesar de vislumbrar uma chegada até a decisão do GP, Cara de Sapato está focado no primeiro desafio do torneio. Junto à sua equipe, a American Top Team, o grappler brasileiro traçou o perfil de atuação de Karl Moore - seu adversário na fase quartas de final. Dois anos mais jovem, o irlandês não desponta como um especialista em nenhuma área, ao menos na teoria. Isso não impede, porém, que Antônio o considere um confronto de nível elevado dentro do cage da PFL.

"Ele é um cara sólido, bem sólido. Ele não tem nenhuma grande vantagem, como se fosse um wrestler ou striker de qualidade. Não. É um cara do MMA que faz muito bem esse mix. Por ele ser forte, gosta de amarrar a luta, coloca no cage, vai vencendo, pressionando o adversário contra a grade. Acho que essa seja a maior força dele. Fora isso, não vi um grande talento. Mas ele é muito sólido. E caras assim são chatíssimos de lutar. Canhoto, o que dificulta um pouco também. Mas estamos prontos para a guerra", ponderou Antônio.

Cara de Sapato entra em ação no card principal do evento da PFL em Orlando. Além do ex-BBB, outros dois brasileiros também competem no show. Entre os pesos-pesados, o ex-UFC Rodrigo Zé Colmeia mede forças contra o inglês Abraham Bably. Já na divisão até 93 kg, Marcelo Nunes encara o americano Sullivan Cauley.