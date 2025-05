Brazão pega pênalti contra o CRB e salva o Santos na estreia de Cleber Xavier

Cleber Xavier não começou a sua trajetória como técnico da forma que gostaria. Nesta quinta-feira, o Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Rollheiser colocou os mandantes na frente, enquanto Bruno Herculano deixou tudo igual. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota.

Se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, Neymar acompanhou a estreia do novo comandante em um dos camarotes do Urbano Caldeira, ao lado de amigos.

Com o resultado, o Peixe precisa vencer o jogo da volta para seguir para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Enquanto isso, o Santos volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time visita o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada. Já o CRB recebe o Cuiabá na terça-feira, às 19h30, pela sexta rodada da Série B.

O jogo

Precisando dar uma resposta na temporada, os mandantes tentaram apertar no começo. Contudo, quem assustou pla primeira vez foram os visitantes. Com sete minutos, Thiaguinho saiu cara a cara com Gabriel Brazão, que conseguiu bloquear o atacante e evitar o gol.

O Peixe, por sua vez, seguiu rondando a área adversária, porém sem criatividade. O primeiro chute saiu com o relógio marcando 25. Guilherme fez jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e bateu no cantinho. Atento, Matheus Albino espalmou.

Nos minutos seguintes, o jogo seguiu no mesmo ritmo. A torcida presente na Vila Belmiro já estava começando a perder a paciência, mas Rollheiser apareceu para salvar os alvinegros. Já aos 46, Guilherme cobrou escanteio, Schmidt desviou na primeira trave e o meia chegou completando. Albino ainda tentou tirar, mas a bola já havia entrado.

2º tempo

Na volta do intervalo, o CRB ficou perto do empate. Com seis minutos, Gegê cobrou falta com veneno e obrigou Gabriel Brazão a fazer boa defesa. No rebote, Danielzinho mandou por cima e perdeu grande chance.

Já aos 12, o time alagoano não perdoou. Higor Meritão aproveitou o vacilo de Gil e acionou Breno Herculano. O atacante emendou uma pancada do meio da rua e acertou o cantinho, sem chances para o goleiro.

Cinco minutos depois, a jogada praticamente se repetiu. Herculano dominou sozinho na intermediária e soltou o pé. Desta vez, Brazão conseguiu espalmar.

E o CRB seguiu criando chances para virar. Aos 23, David da Hora aproveitou lançamento e, sozinho na área, parou no arqueiro santista. No lance seguinte, o camisa 77 brilhou mais uma fez, agora conclusão à queima roupa de Vinícius Barata.

Em meio às dificuldades, Cleber Xavier fez algumas mudanças, e o Santos enfim acordou. A equipe começou a dominar mais a posse de bola e a rondar a área rival. Faltou, no entanto, criatividade para furar o bloqueio.

Com o relógio marcando 38 minutos, Gil tentou pelo alto em cobrança de escanteio e parou nas mãos de Matheus Albino. No fim, o Peixe tentou partir para a pressão. Contudo, quem teve a chance de ouro de marcar foi o CRB.

Já aos 48 minutos do segundo tempo, Gil cometeu pênalti em Mikael. Na cobrança, David da Hora parou em defesa de Gabriel Brazão, que garantiu o empate na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 1 CRB

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 1º de maio (quinta-feira)



Horário: às 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)



VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)



Público: 10.350



Renda: R$ 555.007,50



Cartões amarelos: Leo Godoy (Santos); Segovia, Breno Herculano (CRB)



Cartão vermelho: Escobar (Santos)

GOLS: Rollheiser, aos 46 do 1ºT (Santos); Bruno Herculano, aos 12 do 2ºT (CRB)

SANTOS: Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón) e Rollheiser (Luca Meirelles); Veron (Mateus Xavier), Tiquinho e Guilherme (Deivid Washington).



Técnico: Cléber Xavier.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio (David da Hora), Thiaguinho e Breno Herculano.



Técnico: Eduardo Barroca.