Brazão entende protestos do torcedor do Santos: 'Precisamos vencer'

O goleiro Gabriel Brazão, herói do empate do Santos com o CRB após pegar um pênalti nos acréscimos no segundo tempo, falou sobre os protestos do torcedor santista na saída de campo após o jogo.

É um trabalho que tá no começo, mas a gente tem que começar a vencer. Principalmente na Vila Belmiro, com o apoio do nosso torcedor, a gente precisa voltar a vencer, precisa voltar a ganhar. A gente sabe que é uma comissão muito qualificada e a gente vai trabalhar forte pra isso acontecer o mais rápido possível disse na saída de campo à Amazon Prime

Ao fim do jogo, a torcida gritou contra o presidente Marcelo Teixeira e contra a equipe. "Time sem vergonha" foi um dos cantos entoados.

Brazão já tinha praticado ao menos três defesas na segunda etapa para salvar o Peixe, mas o pênalti coroou a exibição do camisa 77. Ele agradeceu ao preparador de goleiros, mas confessou que não tinha referências de David da Hora, que cobrou a penalidade.

A gente não tinha vídeo desse batedor, foi ele muito pelo feeling, pelo que ele me falou. Agradeço ao Rogério Maia, que é nosso treinador de goleiros, que tá ali pra gente também nos ajudando. Não era o resultado que gostaríamos, mas temos mais 90 minutos. Vamos lá pra classificar e buscar essa vitória. Agora é trabalhar aqui no domingo e já temos mais um grande jogo contra a forte equipe do Grêmio.

Com o empate dentro da Vila, o Peixe precisa de uma vitória em Alagoas para avançar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.