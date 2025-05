Brasil vence o Peru na estreia do Sul-Americano feminino sub-17

O Brasil venceu o Peru por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos do Sul-Americano feminino sub-17, no Estádio Francisco Rivera Escobar, no Valle del Cauca, na Colômbia. Os gols dos triunfos foram marcados por Gabriela Pusch e Fatima Huaylupo (contra).

Com o resultado, a Seleção Brasileira conquistou seus primeiros três pontos na competição e pulou para a liderança do Grupo B. Do outro lado, o Peru amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na lanterna da chave.

O Brasil volta a campo neste sábado, contra a Bolívia. A bola rola às 21h (de Brasília). No mesmo dia, às 18h30, o Peru enfrenta o Equador.

Estreia com vitória brasileira na CONMEBOL #Sub17Fem! ??? pic.twitter.com/IxE7bA6i7s ? CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) May 2, 2025

O jogo

A Seleção Brasileira abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Gabriela Pusch se jogou na bola e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 25 da etapa complementar, Fatima Huaylupo tentou cortar o passe de Pepê e mandou contra a própria meta, ampliando o placar para o Brasil.