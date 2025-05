Joia de 17 anos garante vitória do Fla sobre Botafogo-PB na Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Coube a um menino de 17 anos, que fazia sua estreia como profissional, decidir para o Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Joshua entrou aos 33 minutos do segundo tempo no lugar de Plata e deixou o dele com oportunismo, no rebote, para delírio dos rubro-negros presentes no estádio Castelão.

Castelão lotado e muita festa — Os torcedores do Flamengo lotaram o estádio com mais de 35 mil presentes e fizeram uma grande festa. No dia anterior, uma multidão já havia recepcionado a delegação em São Luís.

Quando é o jogo da volta? - O jogo da volta acontece dia 21 de maio, às 21h30, no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem do empate para avançar às oitavas.

Titulares poupados — Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi sequer viajaram para São Luís. Já Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Erick Pulgar e Gerson iniciaram no banco.

Próximos jogos — O Flamengo visita o Cruzeiro neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo-PB vai a Campinas (SP) enfrentar o Guarani pela Série C.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida imprensando o Botafogo-PB na defesa. Com suas linhas altas, o Rubro-Negro criava oportunidades, mas pecava nas finalizações. O time paraibano tentou explorar os contra-ataques, mas arriscou somente de fora da área. O principal lance do primeiro etapa foi a chance perdida por Michael, que sem goleiro chutou para fora.

No segundo tempo o Flamengo perdeu o ímpeto. Filipe Luís, então, tratou de promover mudanças em atacado e as modificações surtiram efeito. Com Gerson organizando as jogadas, o Rubro-Negro voltou a ficar perigoso explorando Juninho e o menino Joshua, que viu sua estrela brilha para decidir a parada.

Lances

Defendeu! - Aos 34, após um corte da zaga, a bola sobrou para Luiz Araújo na direita. O atacante dominou e chutou forte e cruzado. O goleiro Michael fez grande defesa.

Inacreditável Futebol Clube — Um minuto depois, Bruno Henrique deu um belo no corte no zagueiro e cruzou. Michael recebeu livre, dentro da área e sem goleiro, mas o atacante chutou mal e a bola foi para fora.

Salva em cima da linha! - No início do segundo tempo, Evertton Araújo cabeceou dentro da área e Erick, do Botafogo-PB, salvou em cima da linha.

Gol do menino! - Após cruzamento de Ayrton Lucas, Juninho cabeceou, Michael fez uma defesaça, mas Joshua, esperto, estava lá no rebote para empurrar para o fundo da rede.

BOTAFOGO-PB 0 X 1 FLAMENGO

Local: Castelão, em São Luís (MA)

Competição: Copa do Brasil (terceira fase)

Data e hora: 1 de maio de 2025, às 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Marcelo Augusto, Allan (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Joshua, aos 39 minutos do segundo tempo (FLA)

Botafogo-PB: Michael, Erick, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe (Igor Maduro) e Guilherme Santos (Camilo); Gabriel Honório (Denilson), Rodrigo Alves e Henrique Dourado (Silvinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Gerson), Allan e Luiz Araújo (Matheus Gonçalves); Michael (Juninho), Plata (Joshua) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.