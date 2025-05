Boca, Independiente, Peñarol: veja uniformes alternativos que seleção usou

A possibilidade de o Brasil vestir vermelho na Copa do Mundo de 2026 gerou debates acalorados nas redes sociais, mas não seria algo inédito na trajetória da seleção. Por razões diferentes, alguns uniformes, que podemos chamá-los de alternativos, foram usados no século passado.

O que aconteceu

O Brasil iniciou a sua trajetória no futebol jogando com a camisa branca. A derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã, foi determinante para a mudança e permanece até hoje como a última vez em que foi utilizada em Mundiais.

A seleção vestiu vermelho em três jogos, durante participações em sul-americanos, torneio que seria chamado de Copa América a partir de 1975. O primeiro improviso aconteceu em 1917, no Uruguai, quando teve Chile e Argentina pela frente, que também usavam a camisa branca.

O Brasil foi derrotado pela Argentina (4 a 2). Já contra os chilenos, venceu de goleada (5 a 0). A seleção fechou a participação em terceiro lugar no quadrangular, que teve a Celeste como campeã.

O problema é que só existia uma loja de material esportivo em Montevidéu e, em seu estoque, só havia camisas vermelhas. Os dirigentes da CBD não tiveram outra alternativa: compraram as camisas e o Brasil jogou de vermelho. "Seleção Brasileira 1914-2006", de Antonio Carlos Napoleão e Roberto Assaf

O Brasil voltou a usar vermelho em 1936, em Buenos Aires. Como o Peru, seu adversário, só tinha roupa branca, a seleção recorreu ao uniforme do Independiente, da Argentina, para jogar a partida do dia 27 de dezembro. E venceu: 3 a 2.

Dias depois, mais um capítulo curioso na história. Desta vez, em jogo contra o Chile em 3 de janeiro de 1937, foi a vez de o Brasil vestir a camisa do Boca Juniors, já que, novamente, as duas equipes só tinham roupa branca para entrar em campo. O uniforme, assim como o do Independiente, também deu sorte: vitória por 6 a 4. O campeão do torneio foi a Argentina.

Em 1919, o Brasil vestiu a camisa de outro time: o Peñarol. O jogo foi beneficente para a família de Roberto Chery, goleiro uruguaio que havia morrido dias antes após fazer uma defesa na Copa América daquele ano.

Seleção brasileira jogou com as cores do Peñarol em jogo beneficente pela morte do goleiro Roberto Chery Imagem: Divulgação/Padre y Decano

Em 2023, o Brasil vestiu um uniforme todo preto no amistoso contra Guiné, em Barcelona. A medida inédita fez parte da campanha contra o racismo amplificada pela discriminação e ofensas direcionadas a Vini Jr.

Camisa amarela nasceu em concurso

A criação da camisa amarela surgiu de forma inusitada. Um concurso realizado pelo jornal carioca Correio da Manhã, em parceria com a então Confederação Brasileira de Desportos, em 1953, selou as novas cores que seriam usadas na sequência.

Os participantes deveriam propor um uniforme completo: camisas, calções e meiões. A principal regra estabelecida pelo veículo era a seguinte: os desenhos deveriam ter as quatro cores presentes no estandarte brasileiro.

Aldyr Schlee, o criador da camisa amarela da seleção brasileira Imagem: Junior Lago/UOL

O vencedor foi o gaúcho Aldyr Schlee. Ele enviara uma combinação com a camisa amarela com detalhes verdes. A escolha para o calção foi azul com a presença de detalhes brancos.

Schlee afirmou ter feito mais de 100 desenhos para chegar ao modelo. A versão final apresentada contou com o amarelo-ouro para a camisa e o azul-cobalto para o calção. O seu projeto foi aceito pelo júri e a estreia aconteceu na Copa de 1954.

Brasil vai usar vermelho na Copa?

A Nike desenhou uma camisa com cor nova - sem os tradicionais amarelo ou azul - para ser o segundo ou terceiro uniforme da seleção brasileira na Copa-2026. Mas o comando da CBF entende que o martelo só será batido em definitivo sobre o novo modelo no meio do ano, em reunião entre as partes.

O site Footy Headlines publicou que o Brasil teria uma nova cor de camisa número 2, sem as cores da bandeira nacional. Essa informação foi confirmada pelo UOL.

A camisa, segundo apurou o UOL, terá tom avermelhado e será mais escura. Ela pode substituir a camisa azul, usada como segundo uniforme ao longo de vários anos.

O que diz a CBF

A CBF emitiu uma nota oficial ontem e se pronunciou sobre a possível camisa vermelha. A entidade disse que as imagens vazadas pelo site Footy Headlines "não são oficiais" e reafirmou o "compromisso com seu estatuto", que diz que as cores da camisa da seleção devem seguir às da bandeira da CBF e que um uniforme diferente deverá ser aprovado pelos diretores da entidade.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.