Barcelona detecta lesão no francês Jules Koundé após jogo contra a Inter de Milão

Em um dos jogos mais emocionantes da temporada, Barcelona e Inter de Milão empataram em 3 a 3 no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. A equipe catalã teve a baixa do francês Jules Koundé, que saiu machucado ainda no primeiro tempo.

Após exames, o Barcelona identificou que o defensor sofreu uma lesão distal no bíceps femoral da coxa esquerda. O clube espanhol não informou um prazo de recuperação ao atleta, mas apenas que seu retorno aos treinos com o elenco será de forma gradual.

Koundé estava em alta com o técnico Hansi Flick, que o utilizou em todos os jogos da temporada, exceto em uma vitória contra o Mallorca, em La Liga. Além disso, o francês, zagueiro de origem, mas que vem atuando muitas vezes pela lateral, marcou o gol do título da Copa do Rei da Espanha no último sábado, diante do Real Madrid.

Ao todo, Koundé disputou 53 partidas nesta temporada, marcando quatro gols e dando oito assistências. O próximo duelo do Barça será neste sábado, quando visitará o Real Valladolid, às 16h (de Brasília), por La Liga.