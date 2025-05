Athletico-PR fica no empate com Brusque pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Athletico-PR visitou o Brusque na Arena Joinville e empatou sem gols.

Deste modo, uma simples vitória do Fucarão no duelo de volta fará com que a equipe avance à final, assim como o Brusque. Se os times ficarem novamente no empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada da Série B. A bola rola às 18h30, na Ligga Arena. No mesmo dia, mas pela quarta rodada da Série C, o Brusque visita o Náutico no Estádio dos Aflitos. O jogo está marcado para às 19h.

O Athletico-PR até conseguiu balançar as redes aos 46 minutos do segundo tempo. No entanto, a arbitragem pegou o toque de mão de Luiz Fernando antes de entrar e, assim, anulou o que seria o tento da vitória do Furacão.