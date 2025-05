Após vitória, Ceni reclama de calendário brasileiro e fala sobre o cargo de técnico da Seleção

Com um gol de pênalti de Cauly na reta final do primeiro tempo, o Bahia venceu o Paysandu fora de casa por 1 a 0 e saiu em vantagem no duelo pela terceira fase da Copa do Brasil. Com medo de novas lesões no elenco, Rogério Ceni reclamou do calendário do futebol brasileiro.

"Se for analisar, todos as equipes possuem atletas lesionados. Em comparação aos outros times, não temos muitas lesões. O espaçamento do ano passado nos permitia ter cinco dias, uma semana (para treinar)..., mas nessa atual situação de jogar quarta e domingo é desumano, nunca vivi isso nem como atleta, nem como treinador", disse Ceni, em entrevista pós-jogo.

Em seguida, Rogério Ceni deu sua opinião sobre o próximo técnico da Seleção Brasileira. Para ele, o novo comandante precisa ser bom, seja ele estrangeiro ou não.

"Acho que já irão anunciam o treinador. É importante que eles façam uma boa escolha. Como eu sempre falo, espero que deem liberdade para qualquer treinador, existem bons profissionais, tanto no Brasil, quanto fora. Acho uma besteira não poder ser um treinador de fora", analisou o treinador do Bahia.

Agora, o próximo compromisso do Bahia é neste sábado, às 21h (de Brasília). O Tricolor de Aço receberá o Botafogo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.