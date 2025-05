Abel e comissão chegam a 200 vitórias no comando do Palmeiras em estreia na Copa do Brasil

O Palmeiras estreou na terceira fase da Copa do Brasil na última quarta-feira e venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão. Com isso, leva vantagem ao jogo de volta. O resultado teve um gostinho ainda mais especial para o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica, que chegaram ao triunfo de número 200 no comando do clube.

A comissão técnica portuguesa foi anunciada pelo Palmeiras no fim de outubro de 2020. De lá para cá, o Verdão disputou 346 jogos, com as 200 vitórias, 84 empates e 62 derrotas. Além disso, são dez títulos conquistados, o que coloca Abel ao lado de Oswaldo Brandão como técnico mais vencedor.

São três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Nesse período, Abel dividiu a beira do gramado com membros de sua comissão técnica quando precisou cumprir suspensão, por exemplo. O técnico comandou a equipe em 316 jogos, com 184 vitórias. Já o auxiliar técnico João Martins esteve em 26 jogos, conquistando 14 vitória. Já Vitor Castanheira foi o "treinador" em três jogos, com um triunfo. Por fim, Carlos Martinho tem uma vitória em um jogo.

Desde sua chegada ao clube, Abel conquistou pelo menos um título por temporada e ainda busca, em 2025, sua primeira taça, depois de ficar com o vice do Campeonato Paulista. O técnico, que é o mais longevo do futebol brasileiro, ainda ostenta a marca de mais finais pelo Palmeiras, com 13 decisões.