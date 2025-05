Abel cita "sofrimento" contra o Ceará no Castelão, exalta vantagem do Palmeiras, mas vê "tudo em aberto"

O Palmeiras saiu com uma vantagem mínima, mas importante, da Arena Castelão, na noite de quarta-feira. O Verdão venceu o Ceará por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida abriu a nova sequência da equipe de Abel Ferreira fora de casa. O treinador, inclusive, falou sobre o "sofrimento" de enfrentar o adversário em sua casa, exaltou a vantagem, mas ainda disse ver tudo em aberto.

O resultado colocou fim a invencibilidade de 25 jogos do Ceará como mandante e deu ao Alviverde a sexta vitória consecutiva como visitante. Abel citou a dificuldade de atuar contra o clima de Fortaleza e comparou o tempo de viagem a La Paz, onde o Verdão saiu vitorioso contra o Bolívar, na Libertadores.

"O tempo de viagem de São Paulo para La Paz e Fortaleza é o mesmo. E depois tem que lidar com os adversários. Hoje, o nosso adversário já não perdia em casa desde agosto do ano passado. Foi campeão cearense. Acima disso, só tivemos dois dias de preparação, o Ceará teve três. Viagem em cima disso e o lado do clima. É extremamente difícil jogar aqui. Vocês viram, nosso adversário também chegou ao final do jogo sofrido porque lutaram. É sempre muito difícil jogar aqui e conseguimos. Aqui muitas vezes ajusto a parte tática em função do que é o desgaste físico dos atletas dentro do tempo disponível, mas já fizemos isso aqui e perdemos. Equipe competente, muito bem treinada", disse.

O Palmeiras realmente não teve vida fácil no Castelão, mas também não viu o adversário ser tão perigoso. O Alviverde foi efetivo em grande chance aos 34 minutos do segundo tempo. Enquanto tinha certa dificuldade de se manter com a bola no pé, aproveitou uma cobrança de falta de Estêvão e abriu o placar com cabeceio certeiro de Gómez.

"Passamos muitas dificuldades, o adversário encostou-nos atrás. Em um período ou outro da segunda parte conseguimos ter a bola para respirar e descansar para ter discernimento e tomar boas decisões. É sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo: adversário, viagem, clima, não vou falar do gramado porque é igual para os dois. Nós com sabedoria, esperteza, inteligente, mesmo trocando pq era preciso conseguimos sair daqui com uma vantagem de um gol. Está tudo em aberto e vamos preparar para o jogo em nossa casa para conseguir estar na próxima fase", avaliou Abel.

O jogo de volta está marcado para acontecer no dia 22 de maio, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). Mas, o Palmeiras ainda não pensa nesse compromisso e saiu do Ceará de olho na próxima viagem. A equipe viaja até Brasília para enfrentar o Vasco pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas de domingo.