Luciano, Lucas e mais 8: Zubeldía passa elenco do São Paulo a limpo

Luis Zubeldía passou o elenco do São Paulo a limpo em entrevista coletiva após a vitória sobre o Náutico por 2 a 1, no Morumbis. Entre os citados, o argentino falou sobre Luciano, a volta de Lucas e o futuro de Marcos Antônio.

O que ele disse?

Lucas Moura: "Amanhã pode ser que faça algo de futebol. Vamos avançando no período de transição. Não é que não quero falar de quem está com lesão. Tenho tantos, que prefiro que quem fale seja o departamento médico."

Marcos Antônio: "Sou otimista [sobre permanência]. Acho que a situação será resolvida e ele seguirá com nós. Gosto de desfrutar dele, está em um bom nível, gosto de ver ele com o Alisson. São responsáveis de grande parte do futebol que temos hoje. Queria ter pensado nisso há três meses. Fomos encontrando situações quando ninguém imaginava uma dupla de volantes assim. Nos animamos a colocar os dois e eles nos deram um volume de futebol importante. Acho que vai ficar aqui, mas não sou eu que cuido da situação. Tudo que acontece de positivo com ele, é responsabilidade dele. Em nenhum momento largou mão, pensou que estava acima dos outros, sempre foi bom companheiro, soube respeitar quem jogava. Sozinho, mostrou que podia jogar na equipe."

Luciano: "É importante cada gol do Luciano. Ontem, disse para ter calma que ia fazer um gol a qualquer momento. Hoje, fez dois e nos ajudou bastante. Tem partidas e partidas. Tem jogos que dá para fazer isso [colocar ele mais avançado], outros não. Às vezes precisamos mais de um jogador que trabalhe mais como meia-atacante ajudando os volantes, às vezes precisamos que o meia-atacante possa ser mais atacante, como o Luciano. É uma alternativa que temos e analisamos em função do que o rival pode fazer também."

Arboleda: "Quem pode explicar isso [volta de lesão] é o departamento médico, eles sabem detalhes de cada jogador. Tenho de pensar que amanhã temos de treinar. Prefiro deixar para eles, que respondem de maneira precisa cada situação."

Wendell: "Ele precisou sair hoje. Pensando no Enzo, que está suspenso e não joga contra o Fortaleza, não quis esgotar ele fisicamente e precisamos tirá-lo. É um grande jogador, nos dá clareza com a bola, é um jogador que com mais jogos, vai mostrando algo mais do que é. Em princípio, gosto muito como joga, participa, dá passes inteligentes para a progressão do time. Creio que vai ter mais consistência com o passar dos jogos."

Alan Franco: "Tenho oito ou nove preocupações. Cada jogador que machuca gera isso. Imagina como está a minha cabeça. Não sei o que aconteceu com ele, espero que não seja nada importante. O departamento médico vai dizer."

Luan: "Sim [pode ser usado]. Está no elenco, está treinando conosco. Vamos vivendo treino a treino e vendo o que vai acontecendo."

Alves, André Silva e Lucas Ferreira: "A verdade é que estou orgulhoso do elenco. Com inconvenientes, sempre temos sido otimistas e chegamos a 10 jogos sem perder. Poderíamos ter ganhado mais. Em momentos difíceis, apareceram jogadores de experiência, jovens e que somaram na equipe."

O jogo em si: "Poderíamos ter feito mais um gol. Assim é o futebol. Ele abriram 1 a 0, nós tivemos a qualidade de reverter, virar o resultado. Ficamos com a sensação de poder ter feito mais um. O que está entregando o grupo apesar das dificuldades que acontecem. Acho que a mistura entre jogadores experientes e jovens está tendo um resultado de trabalho de equipe. Tem coisas que podem melhorar, que temos de crescer, mas tudo no seu devido tempo."

Mais sobre o jogo: "Hoje, começamos com jovens dentro de uma equipe experiente e terminamos com jovens dentro de uma equipe de experiência. Dificuldade aqui e lá e mesmo assim a equipe segue respondendo. Acho que o esforço está acontecendo. Não aconteceu o terceiro gol. A classificatória está aberta e vamos fechar como visitantes."

Resultado atrapalha planejamento? "Não. Claro que queria que o placar fosse maior, fiz as trocas pensando em seguir atacando, mas olhando todos os jogos, são todos com resultados apertados. É o que acontece. O Inter ganhou de 1 a 0, o Fluminense também, o Fortaleza empatou. Copa do Brasil é assim. Às vezes, o 3 a 1 pode enganar um pouco porque posso ficar na dúvida se troco jogador ou não. É um resultado apertado e temos de fazer o melhor possível. Não estou pensando mais à frente. Todos os jogos acontecem algo, então vou pensando jogo a jogo. Estamos fazendo o que podemos."

10 jogos de invencibilidade: "A equipe foi aparecendo com o decorrer dos jogos, começaram a aparecer jogadores que agregaram. Vamos resolvendo jogo a jogo, com três dias de diferença entre eles. Vamos resolvendo com o melhor que temos e com a melhor força que podemos ter, tratando que cada jogo é importante, com troca, controle de cargas, situações pontuais que acontecem, como lesões e suspensões. Acho que vamos bem, mas ainda falta muito."